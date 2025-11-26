Стало известно, где в США зарегистрировался продюсер Разин

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Заочно обвиненный в России в мошенничестве продюсер Андрей Разин месяц назад зарегистрировался в таунхаусе в городе Нейплс в американской Флориде недалеко от Мексиканского залива, свидетельствует выписка из реестра недвижимости, имеющаяся в распоряжении РИА Новости.

На сайте по продаже и аренде недвижимости сообщают, что в подобных таунхаусах три спальни и две ванных комнаты. Площадь жилья - порядка 150 квадратных метров. Купить такой можно за 360 тысяч долларов, а аренда на месяц обойдется в 2700 долларов.