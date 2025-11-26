Стало известно, где в США зарегистрировался продюсер Разин

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Заочно обвиненный в России в мошенничестве продюсер Андрей Разин месяц назад зарегистрировался в таунхаусе в городе Нейплс в американской Флориде недалеко от Мексиканского залива, свидетельствует выписка из реестра недвижимости, имеющаяся в распоряжении РИА Новости.
Документ, где указан адрес Разина, который был продюсером группы "Ласковый май", датирован 30 октября этого года.
По указанному адресу в городе Нейплс находится двухэтажный таунхаус с гаражом. От него всего несколько километров до побережья Мексиканского залива. У каждого дома есть небольшой внутренний двор, который выходит на искусственный пруд. Район, где находится предполагаемое жилье Разина, считается в Нейплс престижным.
На сайте по продаже и аренде недвижимости сообщают, что в подобных таунхаусах три спальни и две ванных комнаты. Площадь жилья - порядка 150 квадратных метров. Купить такой можно за 360 тысяч долларов, а аренда на месяц обойдется в 2700 долларов.
Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью певца Юрия Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.