Стало известно, где в США зарегистрировался продюсер Разин - РИА Новости, 26.11.2025
06:54 26.11.2025 (обновлено: 06:58 26.11.2025)
Стало известно, где в США зарегистрировался продюсер Разин
Стало известно, где в США зарегистрировался продюсер Разин - РИА Новости, 26.11.2025
Стало известно, где в США зарегистрировался продюсер Разин
Заочно обвиненный в России в мошенничестве продюсер Андрей Разин месяц назад зарегистрировался в таунхаусе в городе Нейплс в американской Флориде недалеко от... РИА Новости, 26.11.2025
мексиканский залив, андрей разин, юрий шатунов, сергей кузнецов (архитектор), ласковый май
Мексиканский залив, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Сергей Кузнецов (архитектор), Ласковый май
Стало известно, где в США зарегистрировался продюсер Разин

Продюсер Андрей Разин зарегистрировался в таунхаусе во Флориде

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Заочно обвиненный в России в мошенничестве продюсер Андрей Разин месяц назад зарегистрировался в таунхаусе в городе Нейплс в американской Флориде недалеко от Мексиканского залива, свидетельствует выписка из реестра недвижимости, имеющаяся в распоряжении РИА Новости.
Документ, где указан адрес Разина, который был продюсером группы "Ласковый май", датирован 30 октября этого года.
У продюсера "Ласкового мая" Разина нашлись миллионные долги
01:18
По указанному адресу в городе Нейплс находится двухэтажный таунхаус с гаражом. От него всего несколько километров до побережья Мексиканского залива. У каждого дома есть небольшой внутренний двор, который выходит на искусственный пруд. Район, где находится предполагаемое жилье Разина, считается в Нейплс престижным.
На сайте по продаже и аренде недвижимости сообщают, что в подобных таунхаусах три спальни и две ванных комнаты. Площадь жилья - порядка 150 квадратных метров. Купить такой можно за 360 тысяч долларов, а аренда на месяц обойдется в 2700 долларов.
Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью певца Юрия Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист
Вчера, 13:32
 
Мексиканский заливАндрей РазинЮрий ШатуновСергей Кузнецов (архитектор)Ласковый май
 
 
