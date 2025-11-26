Рейтинг@Mail.ru
Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними - РИА Новости, 26.11.2025
06:33 26.11.2025
Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними
Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними - РИА Новости, 26.11.2025
Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио в среду опровергли сообщение телеканала NBC о том, что между ними давно существует раскол касательно... РИА Новости, 26.11.2025
Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними

Вэнс и Рубио опровергли сообщение NBC о расколе между ними из-за Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио в среду опровергли сообщение телеканала NBC о том, что между ними давно существует раскол касательно позиции по украинскому урегулированию.
Ранее в среду NBC со ссылкой на источники сообщил, что между Рубио и Вэнсом нарастает политическое соперничество в преддверии президентских выборов в 2028 году, когда оба смогут претендовать на позицию кандидата от Республиканской партии.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Дрисколл в Киеве заявил, что Украину ждет "неминуемое поражение"
04:57
Согласно сообщению телеканала, Вэнс и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф считают, что киевское руководство является главным препятствием на пути к достижению мира и поддерживают использование давления для того, чтобы Киев пошел на большие уступки. В то же время Рубио и некоторые другие чиновники считают, что использовать давление, напротив, нужно на РФ, в том числе через санкции.
"Эта публикация - лишь очередной пример из долгой серии полностью фейковых новостей, утверждающих о расколе в администрации Трампа по поводу того, как закончить войну на Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают", - написал Рубио в соцсети X.
Вэнс поддержал слова коллеги, написав в ответ, что СМИ "лгут" в попытке сорвать планы Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции
04:47
 
