Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними
Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио в среду опровергли сообщение телеканала NBC о том, что между ними давно существует раскол касательно... РИА Новости, 26.11.2025
Вэнс и Рубио опровергли сообщения о расколе между ними
Вэнс и Рубио опровергли сообщение NBC о расколе между ними из-за Украины