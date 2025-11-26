"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в контексте обсуждения мирной инициативы больше не позволит Владимиру Зеленскому на ходу менять позицию, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в беседе с украинской журналисткой.
"Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут", — сказала она, отвечая на вопрос о том, сможет ли глава киевского режима кардинально изменить американский план.
План США по урегулированию и позиция России
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.