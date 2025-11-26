"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в контексте обсуждения мирной инициативы больше не позволит Владимиру Зеленскому на ходу менять позицию, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в беседе с украинской журналисткой.