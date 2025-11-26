https://ria.ru/20251126/rabota-2057722022.html
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков - РИА Новости, 26.11.2025
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков
Работа по нормализации функционирования дипмиссий России и США продолжается, рассказал замглавы российского МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:41:00+03:00
2025-11-26T14:41:00+03:00
2025-11-26T14:41:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101787/73/1017877361_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_a8e4b5dcdc4880eb809759d6fbbb3579.jpg
https://ria.ru/20251114/ssha-2055086708.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101787/73/1017877361_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_7877f843e4d62802a22f2cbc11545ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, БРИКС
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков
Рябков: работа по нормализации работы дипмиссий России и США продолжается