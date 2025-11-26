Рейтинг@Mail.ru
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/rabota-2057722022.html
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков - РИА Новости, 26.11.2025
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков
Работа по нормализации функционирования дипмиссий России и США продолжается, рассказал замглавы российского МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:41:00+03:00
2025-11-26T14:41:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101787/73/1017877361_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_a8e4b5dcdc4880eb809759d6fbbb3579.jpg
https://ria.ru/20251114/ssha-2055086708.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101787/73/1017877361_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_7877f843e4d62802a22f2cbc11545ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, БРИКС
Работа по вопросу дипмиссий России и США продолжается, сообщил Рябков

Рябков: работа по нормализации работы дипмиссий России и США продолжается

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Работа по нормализации функционирования дипмиссий России и США продолжается, рассказал замглавы российского МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
"Что касается нормализации условий функционирования дипредставительств России и США, то соответствующая работа продолжается, пусть не столь динамично, как хотелось бы", - сказал Рябков на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".
Он напомнил, что в первом полугодии этого года состоялись два раунда экспертных консультаций по этой теме, они прошли в деловом ключе, были достигнуты определенные успехи.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Российская дипмиссия заявила о произволе с дипсобственностью со стороны США
14 ноября, 21:42
 
В миреРоссияСШАСергей РябковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала