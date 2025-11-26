https://ria.ru/20251126/pvo-2057767759.html
ПВО уничтожила десять украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО РФ днем сбила 10 украинских БПЛА, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
