Путин отметил вклад Лукашенко в переговорный процесс по Украине
Президент России Владимир Путин отметил вклад главы Белоруссии Александра Лукашенко в переговорный процесс по Украине. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:59:00+03:00
2025-11-26T14:59:00+03:00
2025-11-26T14:59:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
украина
россия
Новости
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
