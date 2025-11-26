Встреча Путина и Лукашенко началась в Бишкеке

https://ria.ru/20251126/putin-2057718109.html
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:33:00+03:00
2025-11-26T14:33:00+03:00
2025-11-26T17:58:00+03:00
бишкек
россия
киргизия
владимир путин
александр лукашенко
садыр жапаров
одкб
визит путина в киргизию — 2025
бишкек
россия
киргизия
бишкек, россия, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, садыр жапаров, одкб, визит путина в киргизию — 2025
