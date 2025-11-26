Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Лукашенко началась в Бишкеке
14:33 26.11.2025 (обновлено: 17:58 26.11.2025)
Встреча Путина и Лукашенко началась в Бишкеке
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.
бишкек
россия
киргизия
владимир путин
александр лукашенко
садыр жапаров
одкб
визит путина в киргизию — 2025
бишкек, россия, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, садыр жапаров, одкб, визит путина в киргизию — 2025
Бишкек, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. У российского лидера также запланировано участие в саммите ОДКБ.
Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко состоялись 26 сентября в Кремле – белорусский лидер посещал в Москве мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли России.
Кортеж Путина в сопровождении конницы на пути к резиденции Ынтымак Ордо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина
