Определена дата слушаний по иску Мбаппе к "ПСЖ"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" запросил предварительное слушание в Парижском суде по делу о выплате футболисту Килиану Мбаппе 55 млн евро за невыплаченные зарплаты и бонусы, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

По информации источника, заседание назначено на 23 февраля. На нем будут обсуждаться основные вопросы дела, а само судебное разбирательство пройдет через несколько недель.

Спор возник в сентябре 2024 года после перехода Мбаппе в мадридский " Реал " на правах свободного агента. Тогда Французская футбольная лига (LFP) обязала "ПСЖ" перечислить 55 млн евро, а в октябре того же года решение было подтверждено апелляционной комиссией. Впоследствии парижане отказались выполнять постановление и подали ответный иск к организации, оспаривая законность решения. При этом в ходе разбирательств в апреле 2025 года с разрешения суда на счетах команды были арестованы 55 млн евро, однако в мае суд принял сторону клуба и отменил арест средств, который был наложен в рамках "меры предосторожности".

Также отмечается, что решение по отдельному разбирательству о выплате компенсации в размере 263 млн за нанесение ущерба Мбаппе будет вынесено 16 декабря. Слушание по данному трудовому спору состоялось 17 ноября. При этом уточняется, что расследование по факту возможного психологического давления на игрока продолжается, несмотря на отзыв жалобы в июле 2025 года. Ранее француз заявил, что в начале сезона-2023/24 после отказа продлевать контракт его отстранили от основной команды и перевели в тренировочную группу футболистов, которых клуб намеревался продать.