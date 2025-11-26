Рейтинг@Mail.ru
Определена дата слушаний по иску Мбаппе к "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:30 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/psg-2057763824.html
Определена дата слушаний по иску Мбаппе к "ПСЖ"
Определена дата слушаний по иску Мбаппе к "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Определена дата слушаний по иску Мбаппе к "ПСЖ"
"Пари Сен-Жермен" запросил предварительное слушание в Парижском суде по делу о выплате футболисту Килиану Мбаппе 55 млн евро за невыплаченные зарплаты и бонусы, РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T16:30:00+03:00
2025-11-26T16:30:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928344218_0:79:1080:687_1920x0_80_0_0_a7d7c904d3c34041fab42e894065bae2.jpg
/20251122/futbol-2056737580.html
/20251126/ronaldo-2057762918.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928344218_31:0:1080:787_1920x0_80_0_0_e4e3b865e1346fc06c14abaf231c9843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, килиан мбаппе, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Определена дата слушаний по иску Мбаппе к "ПСЖ"

Слушание по иску о компенсации Мбаппе за игру в "ПСЖ" состоится 23 февраля

© Соцсети футболистаКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Соцсети футболиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" запросил предварительное слушание в Парижском суде по делу о выплате футболисту Килиану Мбаппе 55 млн евро за невыплаченные зарплаты и бонусы, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.
По информации источника, заседание назначено на 23 февраля. На нем будут обсуждаться основные вопросы дела, а само судебное разбирательство пройдет через несколько недель.
Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Мне было очень плохо": Доннарумму разочаровали последние месяцы в "ПСЖ"
22 ноября, 01:45
Спор возник в сентябре 2024 года после перехода Мбаппе в мадридский "Реал" на правах свободного агента. Тогда Французская футбольная лига (LFP) обязала "ПСЖ" перечислить 55 млн евро, а в октябре того же года решение было подтверждено апелляционной комиссией. Впоследствии парижане отказались выполнять постановление и подали ответный иск к организации, оспаривая законность решения. При этом в ходе разбирательств в апреле 2025 года с разрешения суда на счетах команды были арестованы 55 млн евро, однако в мае суд принял сторону клуба и отменил арест средств, который был наложен в рамках "меры предосторожности".
Также отмечается, что решение по отдельному разбирательству о выплате компенсации в размере 263 млн за нанесение ущерба Мбаппе будет вынесено 16 декабря. Слушание по данному трудовому спору состоялось 17 ноября. При этом уточняется, что расследование по факту возможного психологического давления на игрока продолжается, несмотря на отзыв жалобы в июле 2025 года. Ранее француз заявил, что в начале сезона-2023/24 после отказа продлевать контракт его отстранили от основной команды и перевели в тренировочную группу футболистов, которых клуб намеревался продать.
Мбаппе 26 лет. Француз выступал за "ПСЖ" с 2017 по 2024 год. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за "ПСЖ" и является рекордсменом команды по этому показателю.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии
26 ноября, 16:28
 
ФутболСпортКилиан МбаппеПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала