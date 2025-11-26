Рейтинг@Mail.ru
ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 26.11.2025 (обновлено: 18:05 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/psb-2057800272.html
ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей
ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей - РИА Новости, 26.11.2025
ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей
ПСБ выпустил кобрендинговые бизнес-карты с символикой закрытого сообщества "Предприниматели Патриоты", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:02:00+03:00
2025-11-26T18:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057800109_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_426874babd39e901713b1b1cd1abd093.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057800109_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_845a604d7c6388fe1e88a1d2d9804151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей

© Фото : пресс-служба ПСБ ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей
ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ПСБ выпустил кобрендинговые бизнес-карты с символикой закрытого сообщества "Предприниматели Патриоты", сообщает пресс-служба банка.
Финансовый продукт, презентованный на IV съезде сообщества, призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса и популяризации предпринимательской инициативы. Оформить карту в таком дизайне может любой предприниматель при открытии расчетного счета в ПАО "Банк ПСБ".
Карта "Мир Supreme Патриот" включает в себя не только две программы лояльности банка — кешбек рублями за совершенные по карте покупки и бонусную программу авиакомпании S7 Airlines, но и дополнительную программу лояльности сообщества "Предприниматели Патриоты".
Также держателям доступны безлимитное снятие наличных в любых банкоматах и доступ в бизнес-залы Mir Pass. В 2026 году ПСБ интегрирует в бизнес-карту возможность автоматизированного перевода кешбека в благотворительный фонд "Предприниматели Патриоты".
"ПСБ развивает партнерство с деловыми сообществами, чтобы помогать своим клиентам на каждом этапе развития бизнеса с учетом их целей и ценностей, а также поддерживать имидж предпринимательской деятельности в нашей стране в целом. Новая карта ПСБ со специально разработанным дизайном и программой лояльности позволит популяризировать сообщество "Предприниматели патриоты" и выступит не просто платежным инструментом, но и символом компаний, которые стремятся к созиданию и повышению своего вклада в рост российской экономики", – рассказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
Реклама, ПАО "БАНК ПСБ", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneTTxAxUDLq
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала