ПСБ выпустил бизнес-карты с эксклюзивным дизайном для предпринимателей

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ПСБ выпустил кобрендинговые бизнес-карты с символикой закрытого сообщества "Предприниматели Патриоты", ПСБ выпустил кобрендинговые бизнес-карты с символикой закрытого сообщества "Предприниматели Патриоты", сообщает пресс-служба банка.

Финансовый продукт, презентованный на IV съезде сообщества, призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса и популяризации предпринимательской инициативы. Оформить карту в таком дизайне может любой предприниматель при открытии расчетного счета в ПАО "Банк ПСБ".

Карта "Мир Supreme Патриот" включает в себя не только две программы лояльности банка — кешбек рублями за совершенные по карте покупки и бонусную программу авиакомпании S7 Airlines, но и дополнительную программу лояльности сообщества "Предприниматели Патриоты".

Также держателям доступны безлимитное снятие наличных в любых банкоматах и доступ в бизнес-залы Mir Pass. В 2026 году ПСБ интегрирует в бизнес-карту возможность автоматизированного перевода кешбека в благотворительный фонд "Предприниматели Патриоты".

"ПСБ развивает партнерство с деловыми сообществами, чтобы помогать своим клиентам на каждом этапе развития бизнеса с учетом их целей и ценностей, а также поддерживать имидж предпринимательской деятельности в нашей стране в целом. Новая карта ПСБ со специально разработанным дизайном и программой лояльности позволит популяризировать сообщество "Предприниматели патриоты" и выступит не просто платежным инструментом, но и символом компаний, которые стремятся к созиданию и повышению своего вклада в рост российской экономики", – рассказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.