Становится все страшнее: что говорил шаман Барнашка о России и мире

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Старик Барнашка, или Бернашхэ, как его называли на бурятской земле. Возможно, о нем никогда бы не заговорили, если бы не странная деталь: некоторые его пророчества начали сбываться с пугающей точностью.

Голос вне времени

Люди, заставшие мудреца при жизни, рассказывают, что он мог сидеть, спокойно говоря о погоде, когда внезапно замирал, словно кто-то выключал его. А через миг в нем будто просыпался другой голос. Он становился низким, спокойным, отстраненным и начинал говорить то, что люди запоминали на всю жизнь. Эти моменты пугали и восхищали одновременно.

Знали о нем одно: он видел то, что для других было скрыто. Он говорил о событиях , которые еще не случились. И то, что он говорил, становилось не фольклором, а мрачным намеком, которому почему-то верили даже скептики.

Предсмертные наказы шамана

Старик умер в 1924 году, но перед смертью оставил странное предупреждение. Он приказал оставить свой дом как есть. Нельзя было трогать стены, нельзя перевозить избу, нельзя разбирать бревна. Иначе, говорил он, вспыхнет огонь, а того, кто посмеет нарушить запрет , настигнет беда.

Спустя несколько десятилетий, в 1960-х, кто-то все-таки попытался перенести дом. Дошло до того, что бревна загорелись сами собой, словно хранили в себе тот самый запрет. А женщина, решившая организовать перенос, вскоре заболела и умерла. Просто совпадение? Может быть. Но многие в округе говорили, что Барнашка предупреждал не зря.

Но самая пугающая часть наследия шамана — его слова о собственных останках. Он просил не хоронить его, не сжигать, а положить тело на помост . И сказал, что через сто лет на его костях проявятся письмена, которые откроют судьбу бурятского народа и судьбу всей планеты. Считать здесь несложно: 1924 год плюс сто — это 2024-й.

Такое пророчество неизбежно создает атмосферу тайны. Место его захоронения, как говорят старожилы, было известно многим. Но когда в 1954 году археологическая экспедиция академика Окладникова попыталась найти могилу, никто из местных не согласился показать дорогу. Люди отворачивались, молчали, будто боялись нарушить равновесие между живым и мертвым. Считалось, что место проклято, что память о шамане нельзя передавать чужим, что дотронувшийся до тайны может погибнуть.

И вот уже почти век место захоронения остается скрытым. По легендам, оно должно открыться само — именно тогда, когда придет срок. А 2024-й вдруг стал годом, когда мир будто вошел в фазу хаоса, ускорения и перемен. Идет ли тут речь о совпадении или о выполнении древнего пророчества, каждый решает сам.

Пророчество о России, которое исполнилось почти буквально

Барнашка предсказал, что богатых будут убивать, лам и мудрецов уничтожат, а дацаны превратят в конюшни. Белого царя, говорил он, возьмут каторжники, увезут и убьют.

Но хуже всего то, что следом он описывал почти математически выверенные сроки: новая власть продлится около семидесяти лет, а затем в стране почти десять лет не будет настоящего правления.

Эти цифры удивительно совпадают с реальным ходом истории : существование СССР длилось шестьдесят девять лет, а период сразу после его распада был временем хаоса и неопределенности.

Есть у него и загадочный образ белого народа, пришедшего "из-за большого моря" с востока. О том, кто это может быть, спорят до сих пор. Пророчество остается загадкой.

Когда Барнашка говорил о войне, которая начнется на северо-западе и завершится на юго-востоке огненными смерчами у Восточного моря, многие ученые склонны считать, что он описал Вторую мировую. Если смотреть хронологию, все совпадает. Тем более что слова об "огненных смерчах" слишком напоминают описания ядерных взрывов.

