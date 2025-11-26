Производитель химреагентов из Тюмени стал лучшим молодым экспортером страны

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Церемония награждения победителей и призеров 17 номинаций Всероссийской премии "Молодой предприниматель России" прошла в Национальном центре "Россия" 22 ноября - награду победителю в номинации "Экспортер года", которым стал производитель химреагентов из Тюмени, вручила лично генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Алисия Никитина.

Премия "Молодой предприниматель России" — один из проектов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, являющейся частью национального проекта "Кадры". В 2025 году она проводится уже в 15 раз, продолжая мотивировать молодых (в возрасте от 16 до 35 лет) предпринимателей продемонстрировать свои достижения в бизнесе и получить признание профессионального сообщества.

"В этом году в номинации "Экспортер года" победителем стал предприниматель из Тюменской области Марсель Кадыров — его компания занимается разработкой и поставкой химических реагентов для нефтегазовой отрасли. Предприятие успешно экспортирует как непосредственно продукцию, так и инновационные разработки, а также оказывает широкий перечень услуг на международном уровне", - говорится в сообщении.

Никитина вручила Кадырову награду, поздравила с победой и отметила объем работы, который бизнесу необходимо проделать на пути к экспортному успеху.

"Экспорт — это высшая лига в предпринимательстве, туда идут те, кто не боится риска, открыт всем новому и внутренне готов к конкуренции не только внутри страны, где правила игры относительно понятны, но и на глобальном уровне, где этих правил гораздо больше, и они постоянно меняются. В Школе экспорта РЭЦ мы много работаем с молодежью и видим, как все больше и больше талантливых и амбициозных молодых людей готовы развивать свое дело в мировых масштабах", — подчеркнула глава Школы экспорта.

Также победитель получил грант от Фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" Алексея Репика на сумму 1 миллион рублей.

Помимо наград, все победители и призеры премии "Молодой предприниматель России" получат экспертную поддержку, участие в деловых мероприятиях Росмолодежи и партнеров, а также возможность вывести свой бизнес на новый уровень.

Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.