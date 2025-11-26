Производитель химреагентов из Тюмени стал лучшим молодым экспортером страны

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Церемония награждения победителей и призеров 17 номинаций Всероссийской премии "Молодой предприниматель России" прошла в Национальном центре "Россия" 22 ноября - награду победителю в номинации "Экспортер года", которым стал производитель химреагентов из Тюмени, вручила лично генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Алисия Никитина.
Премия "Молодой предприниматель России" — один из проектов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, являющейся частью национального проекта "Кадры". В 2025 году она проводится уже в 15 раз, продолжая мотивировать молодых (в возрасте от 16 до 35 лет) предпринимателей продемонстрировать свои достижения в бизнесе и получить признание профессионального сообщества.
"В этом году в номинации "Экспортер года" победителем стал предприниматель из Тюменской области Марсель Кадыров — его компания занимается разработкой и поставкой химических реагентов для нефтегазовой отрасли. Предприятие успешно экспортирует как непосредственно продукцию, так и инновационные разработки, а также оказывает широкий перечень услуг на международном уровне", - говорится в сообщении.
Никитина вручила Кадырову награду, поздравила с победой и отметила объем работы, который бизнесу необходимо проделать на пути к экспортному успеху.
"Экспорт — это высшая лига в предпринимательстве, туда идут те, кто не боится риска, открыт всем новому и внутренне готов к конкуренции не только внутри страны, где правила игры относительно понятны, но и на глобальном уровне, где этих правил гораздо больше, и они постоянно меняются. В Школе экспорта РЭЦ мы много работаем с молодежью и видим, как все больше и больше талантливых и амбициозных молодых людей готовы развивать свое дело в мировых масштабах", — подчеркнула глава Школы экспорта.
Также победитель получил грант от Фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" Алексея Репика на сумму 1 миллион рублей.
Помимо наград, все победители и призеры премии "Молодой предприниматель России" получат экспертную поддержку, участие в деловых мероприятиях Росмолодежи и партнеров, а также возможность вывести свой бизнес на новый уровень.
Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".