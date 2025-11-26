"Все было не так". Тайна происхождения денисовского человека

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские археологи откопали в алтайской пещере крошечный обломок кости — фалангу детского пальца. Анализ ДНК показал невозможное: это был представитель совершенно неизвестного вида древних людей. А потом выяснилось кое-что еще более невероятное — и ученым пришлось переписывать всю историю происхождения человека.
Неожиданная находка
Денисова пещера затерялась на юге Алтайского края, в долине реки Ануй. Советские археологи начали копать там в 1982-м. За десятилетия работы обнаружили 22 культурных слоя, каждый из которых относится к разным историческим эпохам. Коллекция артефактов разрослась до 80 тысяч экспонатов: кости зверей, остатки растений, каменные орудия, оружие, украшения.
© Science/AAASКаменные орудия
© Science/AAAS
Каменные орудия
Настоящее сокровище ждало в одиннадцатом слое. Его возраст — 50 тысяч лет. Исследователи наткнулись на находки, которые прославили алтайскую пещеру на весь мир. Три коренных зуба, костяные инструменты, женские украшения… И маленький фрагмент человеческой кости.
В 2008-м команда сибирских ученых под началом академика Анатолия Деревянко откопала этот обломок. Это оказалась последняя фаланга мизинца ребенка, которому было около девяти лет. Девочка жила 48-50 тысяч лет назад. Кость сохранилась настолько хорошо, что из нее удалось извлечь ДНК и расшифровать генетическую последовательность.
© iStock.com / byakkayaДНК
© iStock.com / byakkaya
ДНК
Результат ошеломил научное сообщество.
Третий вид, о котором никто не знал
До этого момента палеоантропология признавала существование двух высших видов древнего человека. Неандертальцы — вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Кроманьонцы — выжили и дали начало современной цивилизации. Все было понятно и логично.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPochНеандерталец и современный человек
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch
Неандерталец и современный человек
Но ДНК из Алтайской пещеры не совпадала ни с одной известной последовательностью. Это была генетическая структура совершенно иного существа — не неандертальца и не Homo sapiens. Новый открытый вид назвали денисовским человеком, или просто денисовцем. Генетики установили: он был родственником неандертальцев, но эволюционные пути разошлись у них 640 тысяч лет назад.
Статья с описанием находки вышла в журнале Nature в марте 2010 года. И это был только старт масштабных исследований.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, AFP 2018 / Pierre AndrieuКроманьонец и неандерталец
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, AFP 2018 / Pierre Andrieu
Кроманьонец и неандерталец
С тех пор каждый артефакт из Денисовой пещеры изучался по десятку раз в лучших лабораториях планеты. Антропологи даже реконструировали внешность той самой девятилетней девочки: темнокожая, с карими глазами.
Дом для трех видов людей
В январе 2019-го Nature опубликовал сразу две статьи о денисовцах. Исследователи уточняли хронологию: когда именно и кто населял знаменитую сибирскую пещеру?
Вывод поразил: на протяжении более чем 200 тысяч лет пещера служила домом для всех трех видов людей одновременно. Неандертальцы, кроманьонцы и денисовцы жили там всю эпоху палеолита — вплоть до ее окончания 12 тысяч лет назад. Другого такого места на Земле пока не найдено. Денисова пещера — единственная известная науке колыбель всех трех видов людей.
Гены, которые нашлись за тысячи километров
Ученые попытались отследить генетическое наследие денисовцев у современных людей. С неандертальцами все понятно — их гены есть у четырех процентов жителей Евразии. А вот с денисовцами вышла странность.
В Евразии их генов не нашлось вообще. Зато обнаружились они в совершенно неожиданном месте — за много тысяч километров от Алтая, на островах Меланезии к северо-востоку от Австралии.
Больше всего генетической примеси денисовского человека оказалось у малорослых аборигенов племени аэта, коренного населения Филиппин. У них доля денисовских генов достигает пяти процентов.
Есть и другие любопытные находки. Например, у современных тибетцев широко распространена особая версия гена EPAS1. Она дает преимущество при выживании на большой высоте — организм лучше переносит нехватку кислорода.
Эта же версия гена обнаружилась в геноме денисовца. Значит ли это, что денисовский человек был горным жителем? Вполне возможно.
Первая дочь двух миров
Еще одно удивительное открытие ждало впереди. В 2012-м российские археологи нашли в двенадцатом слое пещеры еще один фрагмент кости — всего два сантиметра длиной.
Генетический анализ в немецком Институте эволюционной антропологии Общества Макса Планка провел шведский биолог Сванте Паабо, один из основоположников палеогенетики. Результат стал очередной сенсацией. Кость принадлежала 13-летней девочке, жившей около 90 тысяч лет назад. Метиска. Гибрид двух разных видов людей в первом поколении. Ученые назвали ее Денни. Ее мать — неандерталка. Отец — денисовец.
CC BY-SA 4.0 / Buckley, Michael et al. / Photograph of the 2 cm bone (Denisova 11) found in the Denisova cavesОкаменелый остаток кости весом менее двух граммов, оставшийся от Денни
CC BY-SA 4.0 / Buckley, Michael et al. / Photograph of the 2 cm bone (Denisova 11) found in the Denisova caves
Окаменелый остаток кости весом менее двух граммов, оставшийся от Денни
Что это значит для нас
До этого момента палеоантропология не располагала ни единым прямым доказательством того, что разные виды древних людей скрещивались между собой. Раньше казалось: все просто. Два вида. Один вымер, другой выжил. Были лишь косвенные данные по генетике. А тут — живое свидетельство. Точнее, мертвое, но абсолютно конкретное.
Денисова пещера изменила представление о том, как развивалось человечество. Теперь картина сложнее и интереснее. Три вида жили рядом, смешивались, передавали потомкам гены, которые до сих пор живут в некоторых современных народах. Мы — не потомки одного "правильного" вида, который победил всех остальных. Мы — результат сложного генетического переплетения разных ветвей человечества.