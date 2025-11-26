"Все было не так". Тайна происхождения денисовского человека

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские археологи откопали в алтайской пещере крошечный обломок кости — фалангу детского пальца. Анализ ДНК показал невозможное: это был представитель совершенно неизвестного вида древних людей. А потом выяснилось кое-что еще более невероятное — и ученым пришлось переписывать всю историю происхождения человека.

Неожиданная находка

Денисова пещера затерялась на юге Алтайского края, в долине реки Ануй. Советские археологи начали копать там в 1982-м. За десятилетия работы обнаружили 22 культурных слоя, каждый из которых относится к разным историческим эпохам. Коллекция артефактов разрослась до 80 тысяч экспонатов: кости зверей, остатки растений, каменные орудия, оружие, украшения.

© Science/AAAS Каменные орудия © Science/AAAS Каменные орудия

Настоящее сокровище ждало в одиннадцатом слое. Его возраст — 50 тысяч лет. Исследователи наткнулись на находки, которые прославили алтайскую пещеру на весь мир. Три коренных зуба, костяные инструменты, женские украшения… И маленький фрагмент человеческой кости.

В 2008-м команда сибирских ученых под началом академика Анатолия Деревянко откопала этот обломок. Это оказалась последняя фаланга мизинца ребенка, которому было около девяти лет. Девочка жила 48-50 тысяч лет назад. Кость сохранилась настолько хорошо, что из нее удалось извлечь ДНК и расшифровать генетическую последовательность.

© iStock.com / byakkaya ДНК © iStock.com / byakkaya ДНК

Результат ошеломил научное сообщество.

Третий вид, о котором никто не знал

До этого момента палеоантропология признавала существование двух высших видов древнего человека. Неандертальцы — вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Кроманьонцы — выжили и дали начало современной цивилизации. Все было понятно и логично.

© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch Неандерталец и современный человек © Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch Неандерталец и современный человек

Но ДНК из Алтайской пещеры не совпадала ни с одной известной последовательностью. Это была генетическая структура совершенно иного существа — не неандертальца и не Homo sapiens. Новый открытый вид назвали денисовским человеком, или просто денисовцем. Генетики установили: он был родственником неандертальцев, но эволюционные пути разошлись у них 640 тысяч лет назад.

Статья с описанием находки вышла в журнале Nature в марте 2010 года. И это был только старт масштабных исследований.

© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, AFP 2018 / Pierre Andrieu Кроманьонец и неандерталец © Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, AFP 2018 / Pierre Andrieu Кроманьонец и неандерталец

С тех пор каждый артефакт из Денисовой пещеры изучался по десятку раз в лучших лабораториях планеты. Антропологи даже реконструировали внешность той самой девятилетней девочки: темнокожая, с карими глазами.

Дом для трех видов людей

В январе 2019-го Nature опубликовал сразу две статьи о денисовцах. Исследователи уточняли хронологию : когда именно и кто населял знаменитую сибирскую пещеру?

Вывод поразил: на протяжении более чем 200 тысяч лет пещера служила домом для всех трех видов людей одновременно. Неандертальцы, кроманьонцы и денисовцы жили там всю эпоху палеолита — вплоть до ее окончания 12 тысяч лет назад. Другого такого места на Земле пока не найдено. Денисова пещера — единственная известная науке колыбель всех трех видов людей.

Гены, которые нашлись за тысячи километров

Ученые попытались отследить генетическое наследие денисовцев у современных людей. С неандертальцами все понятно — их гены есть у четырех процентов жителей Евразии. А вот с денисовцами вышла странность.

В Евразии их генов не нашлось вообще. Зато обнаружились они в совершенно неожиданном месте — за много тысяч километров от Алтая, на островах Меланезии к северо-востоку от Австралии.

Больше всего генетической примеси денисовского человека оказалось у малорослых аборигенов племени аэта, коренного населения Филиппин. У них доля денисовских генов достигает пяти процентов.

Есть и другие любопытные находки. Например, у современных тибетцев широко распространена особая версия гена EPAS1. Она дает преимущество при выживании на большой высоте — организм лучше переносит нехватку кислорода.

Эта же версия гена обнаружилась в геноме денисовца. Значит ли это, что денисовский человек был горным жителем? Вполне возможно.

Первая дочь двух миров

Еще одно удивительное открытие ждало впереди. В 2012-м российские археологи нашли в двенадцатом слое пещеры еще один фрагмент кости — всего два сантиметра длиной.

Генетический анализ в немецком Институте эволюционной антропологии Общества Макса Планка провел шведский биолог Сванте Паабо, один из основоположников палеогенетики. Результат стал очередной сенсацией . Кость принадлежала 13-летней девочке, жившей около 90 тысяч лет назад. Метиска. Гибрид двух разных видов людей в первом поколении. Ученые назвали ее Денни. Ее мать — неандерталка. Отец — денисовец.

Что это значит для нас

До этого момента палеоантропология не располагала ни единым прямым доказательством того, что разные виды древних людей скрещивались между собой. Раньше казалось: все просто. Два вида. Один вымер, другой выжил. Были лишь косвенные данные по генетике. А тут — живое свидетельство. Точнее, мертвое, но абсолютно конкретное.