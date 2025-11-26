https://ria.ru/20251126/prigovor-2057799271.html
В Крыму вынесли приговор членам исламистской террористической ячейки
В Крыму вынесли приговор членам исламистской террористической ячейки - РИА Новости, 26.11.2025
В Крыму вынесли приговор членам исламистской террористической ячейки
Организатор раскрытой в феврале в Джанкойском районе Крыма исламистской террористической ячейки осужден Южным окружным судом в Ростове-на-Дону на 19 лет колонии
происшествия
республика крым
россия
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В Крыму вынесли приговор членам исламистской террористической ячейки
Пять членов исламистской ячейки в Крыму получили от 13 до 19 лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Организатор раскрытой в феврале в Джанкойском районе Крыма исламистской террористической ячейки осужден Южным окружным судом в Ростове-на-Дону на 19 лет колонии строго режима, еще четверо ее членов - на сроки 13, 14 и 15 лет колонии, сообщила в среду пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.
ЦОС ФСБ РФ
в феврале сообщал о задержании в Крыму
членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Всех пятерых арестовали. Дело задержанных членов исламистской ячейки было передано в суд в октябре, они обвиняются по статье о терроризме и по другим статьям УК РФ.
Функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, говорится в сообщении. Организатор осуществлял пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в деятельности террористической организации, проводил конспиративные собрания и обучал мерам конспирации, осуществлял вербовку в свои ряды крымских мусульман.
«
"Южный военный окружной суд (Ростов-на-Дону) признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы: организатору ячейки на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме; другим четырем членам ячейки на срок 13, 14 и 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме" , - сообщили в ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
* Террористическая организация, запрещенная на территори России