15:30 26.11.2025
Суд вынес приговор жителю Хабаровского края за передачу Киеву данных об ОПК
Житель Комсомольска-на-Амуре приговорен к 17 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, украина
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Украина
Суд вынес приговор жителю Хабаровского края за передачу Киеву данных об ОПК

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии за госизмену

ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре приговорен к 17 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В суде установлено, что с августа по октябрь 2024 года подсудимый в ходе переписки в интернете установил контакт с представителями спецслужб Украины и по их заданию передавал сведения о деятельности оборонного предприятия Хабаровского края.
"Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Комсомольска-на-Амуре. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)... Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Плюс ко всему фигуранту назначены штраф в размере 450 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Подполковника запаса в Хабаровском крае приговорили к 13 годам колонии
20 марта, 04:07
 
ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайУкраина
 
 
