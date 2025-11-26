https://ria.ru/20251126/prigovor-2057742576.html
Суд вынес приговор жителю Хабаровского края за передачу Киеву данных об ОПК
Житель Комсомольска-на-Амуре приговорен к 17 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 26.11.2025
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии за госизмену