Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 26.11.2025 (обновлено: 12:50 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/prigovor-2057599692.html
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО - РИА Новости, 26.11.2025
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО
Уроженца Ростова-на-Дону, планировавшего взорвать самолет высокопоставленного чиновника, приговорили к 24 годам лишения свободы, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:55:00+03:00
2025-11-26T12:50:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057620618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ee080daea22d202c036b35b932c1817.jpg
https://ria.ru/20250827/kuban-2037914938.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО в Подмосковье
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО в Подмосковье
2025-11-26T09:55
true
PT2M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057620618_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7132b22905ec1b76b1a2af568987b6ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО

ФСБ: осужденный за работу на СБУ россиянин готовил подрыв самолета чиновника

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уроженца Ростова-на-Дону, планировавшего взорвать самолет высокопоставленного чиновника, приговорили к 24 годам лишения свободы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина России, 1970 года рождения, Верьянова А. Е. за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации. Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — говорится в релизе.

По данным ФСБ, в апреле 2023 года Верьянов наладил контакты с одной из запрещенных в России террористических организаций и с представителем СБУ.
По заданию куратора он собирал сведения о расположении систем ПВО в Подмосковье, а затем запустил дрон, чтобы выявить слабые места этих систем.
Кроме того, ему поручили устроить подрыв самолета высокопоставленного российского чиновника.
Против Верьянова возбудили уголовные дела о госизмене и организации деятельности террористической организации, их объединили в одном производстве.
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО
27 августа, 16:54
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала