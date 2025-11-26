Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО

«

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина России, 1970 года рождения, Верьянова А. Е. за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации. Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — говорится в релизе.