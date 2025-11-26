Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уроженца Ростова-на-Дону, планировавшего взорвать самолет высокопоставленного чиновника, приговорили к 24 годам лишения свободы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина России, 1970 года рождения, Верьянова А. Е. за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации. Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — говорится в релизе.
По данным ФСБ, в апреле 2023 года Верьянов наладил контакты с одной из запрещенных в России террористических организаций и с представителем СБУ.
По заданию куратора он собирал сведения о расположении систем ПВО в Подмосковье, а затем запустил дрон, чтобы выявить слабые места этих систем.
Кроме того, ему поручили устроить подрыв самолета высокопоставленного российского чиновника.
Против Верьянова возбудили уголовные дела о госизмене и организации деятельности террористической организации, их объединили в одном производстве.
На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО
27 августа, 16:54