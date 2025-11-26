Рейтинг@Mail.ru
Победителей премии "Приоритет – 2025" наградили в Москве
26.11.2025
Победителей премии "Приоритет – 2025" наградили в Москве
Победителей премии "Приоритет – 2025" наградили в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
Победителей премии "Приоритет – 2025" наградили в Москве
Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии в области промышленных технологий "Приоритет – 2025" прошла в Москве 25 ноябре, сообщает... РИА Новости, 26.11.2025
Россия, Москва, Виталий Расницын, Сергей Иванов (политик), Деловая Россия, Сколково, Руссофт, Станислав Наумов
Победителей премии "Приоритет – 2025" наградили в Москве

В столице наградили победителей премии "Приоритет – 2025"

© Фото : пресс-центр премии "Приоритет – 2025Победителей премии "Приоритет – 2025" наградили в Москве
Победителей премии Приоритет – 2025 наградили в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-центр премии "Приоритет – 2025
Победителей премии "Приоритет – 2025" наградили в Москве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии в области промышленных технологий "Приоритет – 2025" прошла в Москве 25 ноябре, сообщает пресс-центр конкурса.
Лауреатами стали 24 компании, а всего поступило более 100 заявок.
"Вот уже 11 лет подряд мы выявляем самые успешные и перспективные проекты в различных отраслях экономики нашей страны. Отмечу, что за годы проведения премия стала одной из главных площадок по продвижению отечественных технологий. Проекты победителей конкурса не только улучшают отечественные товары и услуги, а еще делают производство эффективнее, ускоряют достижение целей и выводят российский бизнес на новый уровень. Очень гордимся тем, что премия поддерживается профессиональным сообществом и имеет большой отклик среди такого количества российских производителей. Желаю участникам, финалистам и лауреатам дальнейших успехов в разработке инновационных промышленных проектов и продуктов", - сказал председатель оргкомитета премии "Приоритет- 2025" Виталий Расницын.
Заветные статуэтки победителям премии "Приоритет - 2025" вручали члены Экспертного и Наблюдательного советов конкурса: председатель Экспертного совета премии, председатель Совета директоров Российского технологического фонда, инженер, заслуженный изобретатель РФ Вадим Куликов, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Станислав Наумов, руководитель аппарата Союза машиностроителей России Сергей Иванов, заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", член Общественной палаты РФ Нонна Каграманян, старший вице-президент фонда "Сколково" по внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов, вице-президент НП "РУССОФТ" по GR Роман Клецких, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин и председатель оргкомитета премии Виталий Расницын.
Лауреатами Национальной премии "Приоритет - 2025" стали компании в номинациях: "Инфраструктурные технологии" - АО "НПЦ "МАКС" за разработку программного комплекса "Звезда" и "Гравитон" за программно-аппаратный комплекс (ПАК) виртуализации "Вычислительная система Helius"; "Маркетинг и продвижение промышленных технологий" - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" за проект "БН-1200 наш!"; "Строительство и девелопмент" - ООО "Электрорешения" (бренд EKF) за разработку EKF Connect Building.
Также лауреатами стали: "Медицина и здравоохранение" - ООО "Медицинские системы визуализации" за программно-аппаратный комплекс для создания интегрированных операционных MVS Vega; "Машиностроение" - концерн "Русэлпром" за разработку силового привода пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД) и ПАО "ММК" за реализацию проекта по строительству цеха машиностроительной продукции в дочернем предприятии ПАО "ММК" - ООО "Механоремонтный комплекс".
Конкурс проводится с 2015 года. За все время победителями стали свыше 400 российских компаний, а всего было подано свыше 3 тысяч проектов.
