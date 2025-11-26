Рейтинг@Mail.ru
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:19 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/predprijatija-2057783241.html
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект - РИА Новости, 26.11.2025
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект
Шесть предприятий станкостроения в Краснодарском крае могут войти в национальный проект технологического лидерства, сообщил на тематической сессии в рамках... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:19:00+03:00
2025-11-26T17:19:00+03:00
краснодарский край
экономика
краснодарский край
москва
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_8fae7247d9d8ce7329119154bc6d6381.jpg
https://ria.ru/20251125/territoriya-2057481694.html
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_c268d21981dffd3e5b5082fb6a48d6e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край, москва, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Москва, Фонд развития промышленности
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект

Шесть предприятий станкостроения на Кубани могут войти в нацпроект техлидерства

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Города России. Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Шесть предприятий станкостроения в Краснодарском крае могут войти в национальный проект технологического лидерства, сообщил на тематической сессии в рамках федерального мероприятия "День заказчика: станкостроение и промышленная автоматизация" в Москве и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.
"В рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации" прорабатываем возможность участия региональных производителей в федеральной программе "Развитие производства станкоинструментальной промышленности". В нашем крае работают шесть индустриальных компаний, которые производят станки для нефтегазовой, металлургической, авиационной, железнодорожной, горнодобывающей, деревообрабатывающей и других отраслей", - сказал на сессии Хмелько, его цитирует пресс-служба.
Кроме того, добавил он, в настоящее время по поручению краевых властей существенно увеличен объем поддержки предприятий отрасли.
"По поручению руководства края мы существенно увеличили объем поддержки таких предприятий. Для станкостроителей в рамках нашей отраслевой госпрограммы субсидия на создание или развитие производств импортозамещающей продукции максимально составляет 850 миллионов рублей. Эта мера позволяет финансировать до 30 процентов затрат заводов на эти цели. В Фонде развития промышленности края увеличили для станкостроителей максимальный объем займа по программе "Импортозамещение" - до 500 миллионов рублей. А в целом промышленным производствам края доступно восемь направлений субсидирования и 13 программ льготных займов", - добавил Хмелько.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Краснодарском крае благоустроили 13 общественных территорий
25 ноября, 17:42
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайМоскваФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала