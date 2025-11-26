Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект

КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Шесть предприятий станкостроения в Краснодарском крае могут войти в национальный проект технологического лидерства, сообщил на тематической сессии в рамках федерального мероприятия "День заказчика: станкостроение и промышленная автоматизация" в Москве и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

"В рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации" прорабатываем возможность участия региональных производителей в федеральной программе "Развитие производства станкоинструментальной промышленности". В нашем крае работают шесть индустриальных компаний, которые производят станки для нефтегазовой, металлургической, авиационной, железнодорожной, горнодобывающей, деревообрабатывающей и других отраслей", - сказал на сессии Хмелько, его цитирует пресс-служба.

Кроме того, добавил он, в настоящее время по поручению краевых властей существенно увеличен объем поддержки предприятий отрасли.