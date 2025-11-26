https://ria.ru/20251126/predprijatija-2057783241.html
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект - РИА Новости, 26.11.2025
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект
Шесть предприятий станкостроения в Краснодарском крае могут войти в национальный проект технологического лидерства, сообщил на тематической сессии в рамках... РИА Новости, 26.11.2025
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Шесть предприятий станкостроения в Краснодарском крае могут войти в национальный проект технологического лидерства, сообщил на тематической сессии в рамках федерального мероприятия "День заказчика: станкостроение и промышленная автоматизация" в Москве и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.
"В рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации" прорабатываем возможность участия региональных производителей в федеральной программе "Развитие производства станкоинструментальной промышленности". В нашем крае работают шесть индустриальных компаний, которые производят станки для нефтегазовой, металлургической, авиационной, железнодорожной, горнодобывающей, деревообрабатывающей и других отраслей", - сказал на сессии Хмелько, его цитирует пресс-служба.
Кроме того, добавил он, в настоящее время по поручению краевых властей существенно увеличен объем поддержки предприятий отрасли.
"По поручению руководства края мы существенно увеличили объем поддержки таких предприятий. Для станкостроителей в рамках нашей отраслевой госпрограммы субсидия на создание или развитие производств импортозамещающей продукции максимально составляет 850 миллионов рублей. Эта мера позволяет финансировать до 30 процентов затрат заводов на эти цели. В Фонде развития промышленности края увеличили для станкостроителей максимальный объем займа по программе "Импортозамещение" - до 500 миллионов рублей. А в целом промышленным производствам края доступно восемь направлений субсидирования и 13 программ льготных займов", - добавил Хмелько.