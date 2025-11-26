Рейтинг@Mail.ru
"Могут меня уничтожить!": Дитер Болен вскрыл неприятную правду о России
17:11 26.11.2025
"Могут меня уничтожить!": Дитер Болен вскрыл неприятную правду о России
"Могут меня уничтожить!": Дитер Болен вскрыл неприятную правду о России
"Могут меня уничтожить!": Дитер Болен вскрыл неприятную правду о России
Имя Дитера Болена давно стало частью культурного кода Германии. Для нескольких поколений он остается символом целой эпохи Modern Talking, человеком, который... РИА Новости, 26.11.2025
"Могут меня уничтожить!": Дитер Болен вскрыл неприятную правду о России

© РИА Новости / Антон Белицкий | Перейти в медиабанкДитер Болен во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
© РИА Новости / Антон Белицкий
Дитер Болен во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Имя Дитера Болена давно стало частью культурного кода Германии. Для нескольких поколений он остается символом целой эпохи Modern Talking, человеком, который определил звучание европейской поп-музыки 80-х и 90-х. Но сегодня внимание к нему связано не с музыкой, а с политикой. Одно его интервью превратило немецкое медиапространство в кипящий котел споров, обид и даже восторгов.
И все потому, что Болен сказал вслух то, о чем миллионы людей в Германии давно думают, но боятся обсуждать публично.

Нефть по тройной цене и "экономический идиотизм"

Интервью началось с того, что музыкант спокойно и уверенно обрисовал текущую ситуацию: Германия, по его словам, сегодня покупает фактически ту же российскую нефть, но делает это через посредников — итоговая стоимость оказывается втрое выше прежней.
Такой подход Болен назвал настоящим экономическим безумием. Он подчеркнул, что это не политическая позиция, а простой здравый смысл: если страна когда-то получала дешевую энергию напрямую и процветала благодаря этому, то разрушать такую схему ради политических жестов означает рубить сук, на котором сидишь.
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкНа нефтяной скважине
© РИА Новости / Сергей Субботин
На нефтяной скважине
Далее Болен напомнил, что предупреждал о неэффективности украинского проекта еще три года назад, и с тех пор, по его словам, ситуация лишь ухудшилась. Он говорил и о том, что Германия переживает тяжелые экономические потрясения. Союз между Москвой и Берлином когда-то был практически идеальным: Россия предоставляла ресурсы, а Германия — технологии, и обе стороны выигрывали. Сейчас же все это, по его мнению, разрушено рукой немецких политиков.
"Если бы они сели за стол переговоров и договорились, людям не пришлось бы мерзнуть. Мы против своей воли вляпались в это, — цитировал "АиФ" то заявление музыканта. — Ненавидеть Россию — себе дороже".
Сейчас Дитер признался, что прекрасно понимает риск подобных заявлений. Но не готов отказываться от своих слов.
"Журналисты могут меня уничтожить", — сказал он, но тут же добавил, что молчать больше не считает нужным.

Европейская элита подставила под удар своих же

Еще в прошлом году певец говорил, что Европа все громче пропагандирует русофобию. Болен открыто заявлял, что он уважает русский народ и не видит причин переносить политические конфликты на обычных людей.
Россияне, по его мнению, остаются преданными, честными и надежными, а понятие дружбы для них имеет реальный вес. Его слова тогда вызвали жаркие дискуссии, ведь он выступил против эмоционального тренда, который пытались навязать обществу немецкие СМИ.
© Fotolia / fotogestoeberКрах фондового рынка
© Fotolia / fotogestoeber
Для Болена всегда было очевидно, что санкционная политика, построенная на эмоциональной враждебности, оборачивается вовсе не ударом по России, а болезненной отдачей по самому Евросоюзу. Он неоднократно говорил, что европейцы стали первыми, кто почувствовал на себе рост цен на энергию, закрытие производств и падение уровня жизни.
Музыкант описывает санкции не как абстрактные меры, а как цепочку реальных последствий.
Он объяснял, что предприятия по всей Европе вынуждены сворачивать работу из-за огромных счетов за электричество и газ, что миллионы людей приходят к выводу: экономическая модель, существовавшая десятилетиями, рассыпается прямо у них на глазах. Болен считает, что европейские элиты пошли на сознательную жертву в экономике ради политических лозунгов, а расплачиваются за это граждане.
Немало шокировал немцев тот факт, что подобные слова произнес не политик-оппозиционер, а человек, который десятилетиями был символом немецкого поп-оптимизма.
© РИА Новости / Антон Белицкий | Перейти в медиабанкДитер Болен во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
© РИА Новости / Антон Белицкий
Дитер Болен во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"

"Немецкие политики утратили связь с реальностью"

Поскольку интервью вышло на популярном YouTube-канале, его увидели прежде всего обычные немцы. Реакция стала показательной: комментарии буквально захлестнули платформу.
Люди писали о том, что давно устали от официальной линии, которая оторвана от реальной жизни, и что им импонирует честность Болена. Особенно сильным было чувство облегчения: будто кто-то наконец произнес вслух то, что давно витало в воздухе.
Один пользователь благодарил музыканта за смелость. Другой подчеркивал, что именно таких откровенных голосов сейчас не хватает. Третий писал, что Германия действительно пилила тот самый сук, о котором говорил Болен, и что последствия этой политики лежат уже не в сфере идеологии, а в сфере повседневной экономики.
После публикации интервью ситуация приобрела новый оборот: высказывания Болена на своей странице в соцсети X прокомментировала журналистка Алина Липп. Ее текст стал своего рода расширенным пересказом сути боленовской критики, но сформулированным в куда более резкой форме.
© Фото : из личного архиваАлина Липп
© Фото : из личного архива
Она написала, что Германия утратила то, что давало ей экономическое превосходство: дешевую российскую энергию, промышленное развитие и политическую устойчивость. Липп сравнила энергетический союз Германии и России с дуэтом Modern Talking, только в политике.
По ее словам, нынешняя германская элита перестала мыслить рационально, подменила демократию идеологическими запретами и довела страну до того, что она покупает все те же ресурсы, но через посредников и в разы дороже.
© Fotolia / Andrea Danti Игры на валютном рынке
© Fotolia / Andrea Danti
Журналистка отметила, что Болен лишь озвучил очевидное: Германия теряет промышленность, ее политический союз между СДПГ и ХДС давно превратился в болото, а Украина в конфликте обречена. Иностранцам он объясняет ситуацию просто: немецкие политики утратили связь с реальностью и перестали понимать базовую экономику.
Этот пост мгновенно разошелся по соцсетям, резко усилив внимание к словам музыканта.

Томас Андерс — "девочка"

Особый интерес вызвал контраст между позицией Дитера Болена и его бывшего коллеги по Modern Talking Томаса Андерса. Андерс, в отличие от Болена, занял жестко антироссийскую позицию и заявил, что больше не собирается приезжать в Россию. Этот шаг удивил многих, ведь артист долгие годы с успехом выступал в нашей стране, регулярно давал концерты в Кремле и пользовался популярностью.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПевец, участник группы Modern Talking Томас Андерс
© РИА Новости / Александр Вильф
Певец, участник группы Modern Talking Томас Андерс
Российская аудитория восприняла его слова резко. Немало пользователей писали, что если он хочет, то пусть едет на Украину, ведь в России его "никто не ждет". Критика в адрес "сладкоголосого певца" достигла апогея, когда известный музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с "АиФ" заявил, что "Андерс — девочка":
"Дитер Болен нормальный. Он всегда был таким. А Томас Андерс всегда был такой <...> ну девочка-девочкой, — иронизирует продюсер".
Впрочем, между Томасом Андерсом и Дитером Боленом особо не было дружбы, особенно после того, как дуэт распался. Сам Андерс часто признавался, что "у них нет контакта" и что "каждый идет своим путем". Так что неудивительно, что в оценке ситуации они оказались по разные стороны.
 
 
 
