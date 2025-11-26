"Могут меня уничтожить!": Дитер Болен вскрыл неприятную правду о России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Имя Дитера Болена давно стало частью культурного кода Германии. Для нескольких поколений он остается символом целой эпохи Modern Talking, человеком, который определил звучание европейской поп-музыки 80-х и 90-х. Но сегодня внимание к нему связано не с музыкой, а с политикой. Одно его интервью превратило немецкое медиапространство в кипящий котел споров, обид и даже восторгов.

И все потому, что Болен сказал вслух то, о чем миллионы людей в Германии давно думают, но боятся обсуждать публично.

Нефть по тройной цене и "экономический идиотизм"

Интервью началось с того, что музыкант спокойно и уверенно обрисовал текущую ситуацию: Германия, по его словам, сегодня покупает фактически ту же российскую нефть, но делает это через посредников — итоговая стоимость оказывается втрое выше прежней.

Такой подход Болен назвал настоящим экономическим безумием. Он подчеркнул, что это не политическая позиция, а простой здравый смысл: если страна когда-то получала дешевую энергию напрямую и процветала благодаря этому, то разрушать такую схему ради политических жестов означает рубить сук, на котором сидишь.

Далее Болен напомнил, что предупреждал о неэффективности украинского проекта еще три года назад, и с тех пор, по его словам, ситуация лишь ухудшилась. Он говорил и о том, что Германия переживает тяжелые экономические потрясения. Союз между Москвой и Берлином когда-то был практически идеальным: Россия предоставляла ресурсы, а Германия — технологии, и обе стороны выигрывали. Сейчас же все это, по его мнению, разрушено рукой немецких политиков.

"Если бы они сели за стол переговоров и договорились, людям не пришлось бы мерзнуть. Мы против своей воли вляпались в это, — цитировал "АиФ" то заявление музыканта. — Ненавидеть Россию — себе дороже".

Сейчас Дитер признался, что прекрасно понимает риск подобных заявлений. Но не готов отказываться от своих слов.

"Журналисты могут меня уничтожить", — сказал он, но тут же добавил, что молчать больше не считает нужным.

Европейская элита подставила под удар своих же

Еще в прошлом году певец говорил , что Европа все громче пропагандирует русофобию. Болен открыто заявлял, что он уважает русский народ и не видит причин переносить политические конфликты на обычных людей.

Россияне, по его мнению, остаются преданными, честными и надежными, а понятие дружбы для них имеет реальный вес. Его слова тогда вызвали жаркие дискуссии, ведь он выступил против эмоционального тренда, который пытались навязать обществу немецкие СМИ.

Для Болена всегда было очевидно, что санкционная политика, построенная на эмоциональной враждебности, оборачивается вовсе не ударом по России, а болезненной отдачей по самому Евросоюзу. Он неоднократно говорил, что европейцы стали первыми, кто почувствовал на себе рост цен на энергию, закрытие производств и падение уровня жизни.

Музыкант описывает санкции не как абстрактные меры, а как цепочку реальных последствий.

Он объяснял, что предприятия по всей Европе вынуждены сворачивать работу из-за огромных счетов за электричество и газ, что миллионы людей приходят к выводу: экономическая модель, существовавшая десятилетиями, рассыпается прямо у них на глазах. Болен считает, что европейские элиты пошли на сознательную жертву в экономике ради политических лозунгов, а расплачиваются за это граждане.

Немало шокировал немцев тот факт, что подобные слова произнес не политик-оппозиционер, а человек, который десятилетиями был символом немецкого поп-оптимизма.

"Немецкие политики утратили связь с реальностью"

Поскольку интервью вышло на популярном YouTube-канале, его увидели прежде всего обычные немцы. Реакция стала показательной: комментарии буквально захлестнули платформу.

Люди писали о том, что давно устали от официальной линии, которая оторвана от реальной жизни, и что им импонирует честность Болена. Особенно сильным было чувство облегчения: будто кто-то наконец произнес вслух то, что давно витало в воздухе.

Один пользователь благодарил музыканта за смелость. Другой подчеркивал, что именно таких откровенных голосов сейчас не хватает. Третий писал, что Германия действительно пилила тот самый сук, о котором говорил Болен, и что последствия этой политики лежат уже не в сфере идеологии, а в сфере повседневной экономики.

После публикации интервью ситуация приобрела новый оборот: высказывания Болена на своей странице в соцсети X прокомментировала журналистка Алина Липп. Ее текст стал своего рода расширенным пересказом сути боленовской критики, но сформулированным в куда более резкой форме.

© Фото : из личного архива Алина Липп © Фото : из личного архива Алина Липп

Она написала, что Германия утратила то, что давало ей экономическое превосходство: дешевую российскую энергию, промышленное развитие и политическую устойчивость. Липп сравнила энергетический союз Германии и России с дуэтом Modern Talking, только в политике.

По ее словам, нынешняя германская элита перестала мыслить рационально, подменила демократию идеологическими запретами и довела страну до того, что она покупает все те же ресурсы, но через посредников и в разы дороже.

Журналистка отметила, что Болен лишь озвучил очевидное: Германия теряет промышленность, ее политический союз между СДПГ и ХДС давно превратился в болото, а Украина в конфликте обречена. Иностранцам он объясняет ситуацию просто: немецкие политики утратили связь с реальностью и перестали понимать базовую экономику.

Этот пост мгновенно разошелся по соцсетям, резко усилив внимание к словам музыканта.

Томас Андерс — "девочка"

Особый интерес вызвал контраст между позицией Дитера Болена и его бывшего коллеги по Modern Talking Томаса Андерса. Андерс, в отличие от Болена, занял жестко антироссийскую позицию и заявил, что больше не собирается приезжать в Россию. Этот шаг удивил многих, ведь артист долгие годы с успехом выступал в нашей стране, регулярно давал концерты в Кремле и пользовался популярностью.

Российская аудитория восприняла его слова резко. Немало пользователей писали, что если он хочет, то пусть едет на Украину, ведь в России его "никто не ждет". Критика в адрес "сладкоголосого певца" достигла апогея, когда известный музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с "АиФ" заявил, что "Андерс — девочка":

"Дитер Болен нормальный. Он всегда был таким. А Томас Андерс всегда был такой <...> ну девочка-девочкой, — иронизирует продюсер".