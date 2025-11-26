Рейтинг@Mail.ru
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме
20:53 26.11.2025
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 26.11.2025
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Спасатели обнаружили тела двух детей на пожаре в частном доме в оренбургском Новоорске, где семь детей находились без взрослых, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской... РИА Новости, 26.11.2025
Происшествия, Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме

В оренбургском Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
УФА, 26 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух детей на пожаре в частном доме в оренбургском Новоорске, где семь детей находились без взрослых, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
"Предварительно, в доме, где произошел пожар, проживала мать и семь детей. В 20.40 (18.40 мск) поступило сообщение о возгорании... По прибытии подразделений МЧС России происходило горение жилого дома. В ходе разведки пожарными обнаружены тела двух погибших детей", - говорится в сообщении.
Пожарные ликвидировали открытое горение в 21.29 (19.29 мск).
"По предварительным данным, в доме проживала многодетная семья. Часть жильцов самостоятельно эвакуировалась. На момент возгорания взрослых в доме не было. Информация уточняется", - добавили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
В ведомстве также рассказали журналистам, что погибшим детям, по предварительной информации, 4 и 11 лет.
"На момент возгорания в доме находилось 7 детей без присмотра взрослых. В настоящий момент дознавателями МЧС России, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливаются все детали произошедшего, выясняются причины пожара", - добавили в пресс-службе.
