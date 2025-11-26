https://ria.ru/20251126/pozhar-2057835811.html
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 26.11.2025
В Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Спасатели обнаружили тела двух детей на пожаре в частном доме в оренбургском Новоорске, где семь детей находились без взрослых, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
оренбургская область
В оренбургском Новоорске два ребенка погибли при пожаре в частном доме