В Гонконге при пожаре в жилом комплексе погибли четыре человека - РИА Новости, 26.11.2025
14:57 26.11.2025 (обновлено: 14:59 26.11.2025)
В Гонконге при пожаре в жилом комплексе погибли четыре человека
В Гонконге при пожаре в жилом комплексе погибли четыре человека
в мире, гонконг
В мире, Гонконг
© Getty Images / China News Service/Li ZhihuaПожар в Гонконге. 26 ноября 2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в Гонконге, охватив четыре здания в жилом комплексе Wang Fuk Court, в результате погибли четыре человека, включая пожарного, минимум пять человек получили ранения, многие люди остаются в ловушке, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
На территории жилого комплекса Wang Fuk Court находятся девять зданий, в которых располагается 1,9 тысячи квартир. На данный момент в жилом комплексе проходит реновация. Всего там живет около 4 тысяч человек.
"Четыре человека, включая сотрудника пожарной службы, погибли, еще минимум три человека получили ранения в серьезном пожаре, который вспыхнул в округе Тайпоу (Тай-По) в Гонконге, пламя распространилось на бамбуковый каркас вокруг зданий, в которых несколько человек оказались в ловушке",- сообщает газета.
Пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже днем сообщалось, что огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании - самом высоком в комплексе. Уровень сложности пожара был поднят со второго до пятого (высший по уровню опасности и сложности в Гонконге).
На данный момент экстренным службам удалось эвакуировать людей из двух зданий. Полиция Гонконга получает входящие звонки от людей, которые оказались в ловушке в горящих зданиях, а также от родственников, чьи близкие находятся в опасности.
Сообщается, что некоторые люди поднялись на крышу здания, чтобы избежать огня, 13 человек остаются в здании, включая восемь пожилых и двух детей. В здании также остались около 14 домашних животных.
Газета позже сообщила, что число людей, получивших серьезные ранения, увеличилось до пяти. "На момент 18.45 (13.45 мск) в результате пожара в округе Тай-По четыре человека погибли и пять получили ранения. Среди пострадавших три человека находятся в критическом состоянии, один получил серьезные ранения и еще один человек находится в стабильном состоянии", - сообщает газета.
По данным SCMP, это первый пожар пятого уровня в Гонконге за последние 17 лет.
"Последний пожар пятого уровня в Гонконге случился в 2008 году в жилом комплексе Cornwall Court. В результате огня, вспыхнувшего в караоке в здании Mong Kok, 55 человек погибли, включая двух сотрудников пожарной службы", - говорится в сообщении.
В понедельник обсерватория Гонконга сообщила о высоком риске возникновения пожаров.
