Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей
07:21 26.11.2025
Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей
Двое детей погибли во время пожара в деревне Тарма Иркутской области, еще один ребенок доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
иркутская область
россия
братский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, иркутская область, россия, братский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Братский район, Следственный комитет России (СК РФ)
ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Двое детей погибли во время пожара в деревне Тарма Иркутской области, еще один ребенок доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУСК РФ.
"Ночью в деревне Тарма Братского района на улице Дружбы произошло возгорание частного дома. В результате пожара двое детей в возрасте четырех и семи лет погибли, их годовалый брат госпитализирован с острым отравлением угарным газом", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС региона, годовалый мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.
Отмечается, что дети находились в доме без присмотра взрослых. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Саратовской области при тушении пожара нашли тела двух человек
24 ноября, 08:41
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияБратский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
