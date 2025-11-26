https://ria.ru/20251126/pozhar-2057581788.html
Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей
Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей
Двое детей погибли во время пожара в деревне Тарма Иркутской области, еще один ребенок доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
иркутская область
россия
братский район
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
россия
братский район
Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей
Из-за пожара в доме в деревне Тарма в Приангарье погибло двое детей