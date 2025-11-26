Посольство России в Париже контактирует с семьей задержанной Новиковой

ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Париже находится в контакте с семьёй задержанной французскими властями гражданки РФ Анны Новиковой по вопросу ее судебной защиты, заявили РИА Новости дипмиссии.

"С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в том числе по вопросу оказания судебной защиты", - сообщили в диппредставительстве.