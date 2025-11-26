https://ria.ru/20251126/posolstvo-2057711142.html
Посольство России в Париже контактирует с семьей задержанной Новиковой
Посольство России в Париже контактирует с семьей задержанной Новиковой - РИА Новости, 26.11.2025
Посольство России в Париже контактирует с семьей задержанной Новиковой
Посольство РФ в Париже находится в контакте с семьёй задержанной французскими властями гражданки РФ Анны Новиковой по вопросу ее судебной защиты, заявили РИА... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:17:00+03:00
2025-11-26T14:17:00+03:00
2025-11-26T14:18:00+03:00
в мире
россия
париж
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/74/1517297459_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f210fa97538c307d77e461bcb696c4f8.jpg
https://ria.ru/20251125/makron-2057463379.html
россия
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/74/1517297459_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3df0442657efe514e322d2c118acaf4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, париж, франция
В мире, Россия, Париж, Франция
Посольство России в Париже контактирует с семьей задержанной Новиковой
Посольство РФ в Париже контактирует с семьей задержанной россиянки Новиковой
ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Париже находится в контакте с семьёй задержанной французскими властями гражданки РФ Анны Новиковой по вопросу ее судебной защиты, заявили РИА Новости дипмиссии.
"С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в том числе по вопросу оказания судебной защиты", - сообщили в диппредставительстве.
Во вторник газета Parisien сообщила, что спецслужбы Франции
задержали трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса
"SOS Donbass", в том числе гражданку РФ
Анну Новикову, их подозревают в шпионаже в пользу России. В прошлую пятницу им были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления", сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру. Задержанные отрицают все обвинения в свой адрес.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.