Посол России в Кишиневе прокомментировал версию о дроне под Флорештами

КИШИНЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что представленные Кишиневом данные об обнаруженном беспилотнике во Флорештском районе не выглядят убедительными и требуют профессиональной экспертизы.

Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был обнаружен на крыше подсобного старения в населённом пункте Нижние Кухурешты Флорештского района.