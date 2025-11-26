Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Кишиневе прокомментировал версию о дроне под Флорештами - РИА Новости, 26.11.2025
17:00 26.11.2025
Посол России в Кишиневе прокомментировал версию о дроне под Флорештами
Посол России в Кишиневе прокомментировал версию о дроне под Флорештами
Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что представленные Кишиневом данные об обнаруженном беспилотнике во Флорештском районе не выглядят убедительными и...
2025
Посол России в Кишиневе прокомментировал версию о дроне под Флорештами

Озеров: данные Кишинева об обнаруженном беспилотнике требуют экспертизы

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что представленные Кишиневом данные об обнаруженном беспилотнике во Флорештском районе не выглядят убедительными и требуют профессиональной экспертизы.
"Посмотрите на фотографию: вы сами верите, что этот дрон, у которого закончилось топливо, взял и сел на крышу, и сам не разрушился, и ничего не разрушил вокруг? Вы сами в это верите?" — сказал дипломат журналистам по итогам вызова в МИД Молдавии.
По словам Озерова, у российской стороны пока нет подтвержденной информации об инциденте. "Я не могу судить о том, что никак не представлено: нет ни дронов, нет факта. Есть улыбка Чеширского кота, а самого кота нет", — подчеркнул глава российской дипмиссии.
Он также обратил внимание на технические характеристики модели "Гербера". "Если вы зайдете и посмотрите, то увидите: он больше 300 километров пролететь не может. Он физически не способен долететь из Харьковской области до Флорешть. В этих вопросах должны разбираться специалисты", — отметил Озеров, призвав Кишинев "менять логику" и отказываться от практики немедленного предъявления протестов до завершения экспертизы. "Много операций под чужим флагом. Очень много попыток испортить наши отношения с Республикой Молдова, которые и так на самой низшей точке за всю историю", — подчеркнул посол.
Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был обнаружен на крыше подсобного старения в населённом пункте Нижние Кухурешты Флорештского района.
