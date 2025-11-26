Посол в Молдавии призвал дождаться расследования по делу о беспилотнике

КИШИНЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Россия ожидает, что Молдавия будет придерживаться той же логики, что и в деле о контрабанде оружия, и не станет делать выводы до завершения расследования по инциденту с беспилотником, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров после вызова в МИД республики.
Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
Он подчеркнул, что Россия "настроена на конструктив" и на развитие нормальных отношений с Молдавией, однако подобные эпизоды вызывают обоснованные вопросы. "Любые эксперты вам скажут, что номер этого дрона уже засветился 18 ноября в Харьковской области. И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней во Флорешть. Наверное, здесь надо подумать", - сказал Озеров. По его словам, Москва заинтересована в объективном разборе ситуации, а не в обмене обвинениями. "Мы предлагаем выйти из порочного круга заявлений и протестов сразу по совершению событий", — подчеркнул он.