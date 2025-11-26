Рейтинг@Mail.ru
Посол в Молдавии призвал дождаться расследования по делу о беспилотнике - РИА Новости, 26.11.2025
16:32 26.11.2025
Посол в Молдавии призвал дождаться расследования по делу о беспилотнике
Посол в Молдавии призвал дождаться расследования по делу о беспилотнике
2025
Посол в Молдавии призвал дождаться расследования по делу о беспилотнике

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Россия ожидает, что Молдавия будет придерживаться той же логики, что и в деле о контрабанде оружия, и не станет делать выводы до завершения расследования по инциденту с беспилотником, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров после вызова в МИД республики.
Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района.
"Сейчас происходит разбирательство в связи с контрабандой оружия с Украины в Румынию. Никто же не вызывает украинского посла до того, как закончилось это разбирательство. Наверное, и здесь нужна логика", - отметил глава российской дипмиссии.
Он подчеркнул, что Россия "настроена на конструктив" и на развитие нормальных отношений с Молдавией, однако подобные эпизоды вызывают обоснованные вопросы. "Любые эксперты вам скажут, что номер этого дрона уже засветился 18 ноября в Харьковской области. И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней во Флорешть. Наверное, здесь надо подумать", - сказал Озеров. По его словам, Москва заинтересована в объективном разборе ситуации, а не в обмене обвинениями. "Мы предлагаем выйти из порочного круга заявлений и протестов сразу по совершению событий", — подчеркнул он.
