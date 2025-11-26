Посол в Молдавии призвал дождаться расследования по делу о беспилотнике

КИШИНЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Россия ожидает, что Молдавия будет придерживаться той же логики, что и в деле о контрабанде оружия, и не станет делать выводы до завершения расследования по инциденту с беспилотником, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров после вызова в МИД республики.