"Впервые такой провал": Порядин порассуждал о неудачах "Спартака"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин, комментируя неудачи "красно-белых" в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил, что впервые переживает подобную ситуацию за время выступления в столичном клубе.
"Спартак" во вторник обыграл "Ак Барс" (1:0). Автором победного гола в составе "Спартака" стал Иван Морозов, который забросил четвертую шайбу в пяти последних матчах чемпионата после временного отстранения. Для "красно-белых" победа над "Ак Барсом" стала второй в последних шести играх "регулярки". После 30 матчей чемпионата команда под руководством Алексея Жамнова занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции и имеет в активе 33 очка.
"Все ребята в команде - взрослые. Все понимают ситуацию. У нас был разговор, все сделали выводы. Все бывает. Главное - правильно к этому отнестись. Все происходит очень быстро. Каждый должен был посмотреть сам на себя, как и говорил главный тренер. Нам точно не надо ничего рушить и закапывать. Но надо задуматься, переосмыслить и становиться лучше во всех компонентах. За все то время, что я играю за "Спартак", таких провалов у нас еще не было. Если мы сильная команда, то должны пройти все эти барьеры. Только мы сами можем это переломить. И когда наступят хорошие времена, то об этих неудачах будут вспоминать так, что ничего страшного и не было. Если же закопать себя, то случится крах", - сказал Порядин журналистам.
