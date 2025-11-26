https://ria.ru/20251126/polsha-2057791411.html
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше - РИА Новости, 26.11.2025
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше
Суд Евросоюза не сможет принудить Польшу признать однополые браки*, заявил премьер Польши Дональд Туск. РИА Новости, 26.11.2025
Туск: суд Евросоюза не сможет принудить Польшу признать однополые браки
ВАРШАВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд Евросоюза не сможет принудить Польшу признать однополые браки*, заявил премьер Польши Дональд Туск.
Во вторник суд ЕС
опубликовал решение, которым обязал Польшу
признавать однополые браки граждан Европейского союза, заключенные в других государствах Евросоюза, даже если польское национальное законодательство не предусматривает такую форму брака. В среду генеральный прокурор республики Вальдемар Журек подчеркнул, что стране придется признавать заключенные в других государствах-участницах ЕС однополые браки после решения суда интеграционного объединения.
"Я бы хотел всех вас успокоить: не есть так, что Европейский союз в состоянии нас к чему-то принудить в этом вопросе. Хочу вас всех успокоить: мы не первый раз имеем дело с вызовом, связанным с решением Европейского суда
и его интерпретацией... Мы работаем над собственным законодательством, которое будет регулировать эти вопросы так, как решат большинство поляков через парламентское большинство", - сказал Туск
, открывая заседание кабмина.
Премьер сообщил, что велел главе МИД Польши Радославу Сикорскому
подготовить информацию о возможных последствиях для республики, последующими за решением суда ЕС.
"Я попросил пана министра Сикорского подготовить информацию на тему последствий решения суда ЕС, касающегося. просто говоря, гомосексуальных браков. На эту тему уже появилось много теорий, эта тема возбуждает большие эмоции. Это понятно, так как эта тема очень сильно разделяет общественное мнение, и не только в Польше", - заключил Туск.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено