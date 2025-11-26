Рейтинг@Mail.ru
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/polsha-2057791411.html
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше - РИА Новости, 26.11.2025
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше
Суд Евросоюза не сможет принудить Польшу признать однополые браки*, заявил премьер Польши Дональд Туск. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:35:00+03:00
2025-11-26T17:35:00+03:00
в мире
польша
россия
дональд туск
радослав сикорский
евросоюз
европейский суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg
https://ria.ru/20251125/evrosoyuz-2057387023.html
https://ria.ru/20251126/polsha-2057741798.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_927f6caf2d2d7b94004710d36c0e4526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, дональд туск, радослав сикорский, евросоюз, европейский суд
В мире, Польша, Россия, Дональд Туск, Радослав Сикорский, Евросоюз, Европейский суд
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше

Туск: суд Евросоюза не сможет принудить Польшу признать однополые браки

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд Евросоюза не сможет принудить Польшу признать однополые браки*, заявил премьер Польши Дональд Туск.
Во вторник суд ЕС опубликовал решение, которым обязал Польшу признавать однополые браки граждан Европейского союза, заключенные в других государствах Евросоюза, даже если польское национальное законодательство не предусматривает такую форму брака. В среду генеральный прокурор республики Вальдемар Журек подчеркнул, что стране придется признавать заключенные в других государствах-участницах ЕС однополые браки после решения суда интеграционного объединения.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки*, заключенные в союзе
25 ноября, 13:04
"Я бы хотел всех вас успокоить: не есть так, что Европейский союз в состоянии нас к чему-то принудить в этом вопросе. Хочу вас всех успокоить: мы не первый раз имеем дело с вызовом, связанным с решением Европейского суда и его интерпретацией... Мы работаем над собственным законодательством, которое будет регулировать эти вопросы так, как решат большинство поляков через парламентское большинство", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.
Премьер сообщил, что велел главе МИД Польши Радославу Сикорскому подготовить информацию о возможных последствиях для республики, последующими за решением суда ЕС.
"Я попросил пана министра Сикорского подготовить информацию на тему последствий решения суда ЕС, касающегося. просто говоря, гомосексуальных браков. На эту тему уже появилось много теорий, эта тема возбуждает большие эмоции. Это понятно, так как эта тема очень сильно разделяет общественное мнение, и не только в Польше", - заключил Туск.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков
Вчера, 15:28
 
В миреПольшаРоссияДональд ТускРадослав СикорскийЕвросоюзЕвропейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала