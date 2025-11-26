https://ria.ru/20251126/polsha-2057770312.html
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск - РИА Новости, 26.11.2025
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск
Польша направит 44 миллиарда евро на дроны на восточной границе в рамках европейской программы оборонных кредитов SAFE, заявил польский премьер Дональд Туск. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:45:00+03:00
2025-11-26T16:45:00+03:00
2025-11-26T17:13:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
https://ria.ru/20251119/obvineniya-2056136495.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e772d80666e6ad584197c3b73d53aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск
Премьер Польши Туск: польша направит 44 млрд евро на дроны на восточной границе