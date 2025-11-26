Рейтинг@Mail.ru
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск
16:45 26.11.2025 (обновлено: 17:13 26.11.2025)
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск
Польша направит 44 миллиарда евро на дроны на восточной границе в рамках европейской программы оборонных кредитов SAFE, заявил польский премьер Дональд Туск. РИА Новости, 26.11.2025
Польша направит 44 миллиарда евро на покупку дронов, заявил Туск

Премьер Польши Туск: польша направит 44 млрд евро на дроны на восточной границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 ноя - РИА Новости. Польша направит 44 миллиарда евро на дроны на восточной границе в рамках европейской программы оборонных кредитов SAFE, заявил польский премьер Дональд Туск.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек 20 октября сообщил, что республика строит на восточной границе систему борьбы с дронами. Он добавил, что завершить строительство антидроновой системы планируется в 2026 году.
"Около 44 миллиарда евро будет направлено на покупку дроновой техники, на "Восточный щит" из программы SAFE... Это были долгие усилия нашей дипломатии, но в конце мы получили однозначное согласие всей Европы", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.
