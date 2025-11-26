Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
11:00 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/plisetskayavystavka-2057618839.html
Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой
Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой - РИА Новости, 26.11.2025
Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей представил выставку "Плисецкая – полюс магии" в Федерации литераторов и художников Пекина, проект приурочен к... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:00:00+03:00
2025-11-26T11:00:00+03:00
музейные маршруты россии
пекин
россия
китай
майя плисецкая
кристина трубинова
морис бежар
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057614019_0:47:1281:767_1920x0_80_0_0_a825626280b5631e66f20749d2dbe9a4.jpg
https://ria.ru/20251006/bakhrushinskiylyuksemburg-2046664350.html
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057614019_0:0:1253:940_1920x0_80_0_0_f4bc5614a9a3bdedad5109d205bc3505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, россия, китай, майя плисецкая, кристина трубинова, морис бежар, большой театр, балет, культура, развлечения, выставки, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Пекин, Россия, Китай, Майя Плисецкая, Кристина Трубинова, Морис Бежар, Большой театр, Балет, Культура, Развлечения, Выставки, Театральный музей имени Бахрушина

Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Майя Плисецкая - полюс магии"
Выставка Майя Плисецкая - полюс магии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей представил выставку "Плисецкая – полюс магии" в Федерации литераторов и художников Пекина, проект приурочен к 100-летию со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
«

"Майя Плисецкая — символ своей эпохи, олицетворение безграничного таланта и неукротимой силы духа. В юбилейный год Бахрушинский театральный музей подготовил масштабную программу, центральным проектом которой стала выставка "Плисецкая. Полюс магии". Успешно представив её в ряде российских городов, мы теперь открываем этот проект в Пекине. Майя Михайловна своим искусством объединяла континенты, и мы стремимся продолжать эту традицию: проект станет ещё одним значимым шагом в развитии культурного сотрудничества России и Китая", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.

По ее словам, для Бахрушинского музея как крупнейшего хранителя наследия Майи Плисецкой "особенно важно, чтобы её искусство продолжало вдохновлять новые поколения и объединять людей по всему миру".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Майя Плисецкая - полюс магии"
Выставка Майя Плисецкая - полюс магии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Выставка "Майя Плисецкая - полюс магии"
Экспозиция, состоящая из двух тематических разделов и включающая более 80 цифровых копий фотографий, эскизов, афиш и литографий из фондов Бахрушинского музея, раскрывает многогранность феномена Плисецкой.
В первом разделе зрители переносятся под своды главной сцены страны — Большого театра. Здесь рождались легендарные классические образы балерины. Посетители увидят, как на фотографиях оживает трагическая история Одетты в "Лебедином озере", искрометная страсть Китри в "Дон Кихоте", восточная жгучесть Заремы в "Бахчисарайском фонтане" и могущественная сила царицы Мехменэ Бану в "Легенде о любви". Портреты балерины раскрывают всю мощь ее актерского перевоплощения, подтверждая, что даже в рамках академической традиции она оставалась верна своей яркой индивидуальности.
Во втором разделе выставки Майя Плисецкая предстает как муза, вдохновлявшая выдающихся творцов своей эпохи. Зрители увидят уникальные фотографии репетиций Плисецкой с Морисом Бежаром и Роланом Пети, запечатлевшие рождение нового танцевального языка в спектаклях "Болеро", "Гибель розы" и "Курозука". Диалог с деятелями искусств наглядно иллюстрируют фотопортреты Плисецкой в авангардных костюмах Пьера Кардена, включая знаменитое платье для номера "Ave Майя", а также цифровые копии литографий Марка Шагала с дарственной надписью балерине.
Выставка БТМ Майя Плисецкая. Арена жизни откроется в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой
6 октября, 16:06
Центром притяжения раздела становится "Кармен-сюита" — балет, рожденный специально для Плисецкой альянсом гениев: хореографа Альберто Алонсо, композиторов Родиона Щедрина и Жоржа Бизе и художника Бориса Мессерера.
Финальный аккорд выставки - работы знаменитого театрального фотографа Михаила Логвинова, запечатлевшие последний триумф Майи Плисецкой — юбилейный вечер "Ave Майя" в Большом театре.
Выставка продлится в выставочном зале Федерации литераторов и художников Пекина с 25 ноября 2025 года по 18 января 2026 года.
 
Музейные маршруты РоссииПекинРоссияКитайМайя ПлисецкаяКристина ТрубиноваМорис БежарБольшой театрБалетКультураРазвлеченияВыставкиТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала