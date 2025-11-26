Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей представил выставку "Плисецкая – полюс магии" в Федерации литераторов и художников Пекина, проект приурочен к 100-летию со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

« "Майя Плисецкая — символ своей эпохи, олицетворение безграничного таланта и неукротимой силы духа. В юбилейный год Бахрушинский театральный музей подготовил масштабную программу, центральным проектом которой стала выставка "Плисецкая. Полюс магии". Успешно представив её в ряде российских городов, мы теперь открываем этот проект в Пекине. Майя Михайловна своим искусством объединяла континенты, и мы стремимся продолжать эту традицию: проект станет ещё одним значимым шагом в развитии культурного сотрудничества России и Китая", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.

По ее словам, для Бахрушинского музея как крупнейшего хранителя наследия Майи Плисецкой "особенно важно, чтобы её искусство продолжало вдохновлять новые поколения и объединять людей по всему миру".

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Майя Плисецкая - полюс магии" © Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Майя Плисецкая - полюс магии"

Экспозиция, состоящая из двух тематических разделов и включающая более 80 цифровых копий фотографий, эскизов, афиш и литографий из фондов Бахрушинского музея, раскрывает многогранность феномена Плисецкой.

В первом разделе зрители переносятся под своды главной сцены страны — Большого театра. Здесь рождались легендарные классические образы балерины. Посетители увидят, как на фотографиях оживает трагическая история Одетты в "Лебедином озере", искрометная страсть Китри в "Дон Кихоте", восточная жгучесть Заремы в "Бахчисарайском фонтане" и могущественная сила царицы Мехменэ Бану в "Легенде о любви". Портреты балерины раскрывают всю мощь ее актерского перевоплощения, подтверждая, что даже в рамках академической традиции она оставалась верна своей яркой индивидуальности.

Во втором разделе выставки Майя Плисецкая предстает как муза, вдохновлявшая выдающихся творцов своей эпохи. Зрители увидят уникальные фотографии репетиций Плисецкой с Морисом Бежаром и Роланом Пети, запечатлевшие рождение нового танцевального языка в спектаклях "Болеро", "Гибель розы" и "Курозука". Диалог с деятелями искусств наглядно иллюстрируют фотопортреты Плисецкой в авангардных костюмах Пьера Кардена, включая знаменитое платье для номера "Ave Майя", а также цифровые копии литографий Марка Шагала с дарственной надписью балерине.

Центром притяжения раздела становится "Кармен-сюита" — балет, рожденный специально для Плисецкой альянсом гениев: хореографа Альберто Алонсо, композиторов Родиона Щедрина и Жоржа Бизе и художника Бориса Мессерера.

Финальный аккорд выставки - работы знаменитого театрального фотографа Михаила Логвинова, запечатлевшие последний триумф Майи Плисецкой — юбилейный вечер "Ave Майя" в Большом театре.