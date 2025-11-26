Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"

«

"Я даже не буду пытаться это осмыслить, - ответил Пиастри на вопрос о сравнении эпизодов в США и Бразилии. - Очевидно, что некоторые правила требуют доработки, поскольку отдельные случаи, когда пилоты используют их в своих интересах, вызывают вопросы", - приводит слова Пиастри Racing News 365.