Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса призвал пересмотреть правила "Формулы-1", определяющие действия гонщиков в ходе борьбы...
формула-1
авто
оскар пиастри
джордж расселл
макс ферстаппен
макларен
мерседес
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса призвал пересмотреть правила "Формулы-1", определяющие действия гонщиков в ходе борьбы на трассе, поскольку, по его мнению, они применяются непоследовательно.
Гонка в Лас-Вегасе состоялась 23 ноября. В первом повороте после старта заезда между Пиастри и пилотом RB Лиамом Лоусоном произошел контакт. Однако последний не был оштрафован, так как, по решению стюардов, новозеландец вынужден был сместиться, чтобы избежать столкновения с гонщиком "Мерседеса
" Джорджем Расселлом
. Этот инцидент остался без последствий, тогда как во время Гран-при Бразилии Пиастри
получил 10-секундный штраф за обгон напарника Расселла Андреа Кими Антонелли по внутренней траектории, после чего финишировал пятым.
«
"Я даже не буду пытаться это осмыслить, - ответил Пиастри на вопрос о сравнении эпизодов в США и Бразилии. - Очевидно, что некоторые правила требуют доработки, поскольку отдельные случаи, когда пилоты используют их в своих интересах, вызывают вопросы", - приводит слова Пиастри Racing News 365.
Отмечается, что перед Гран-при Катара, который пройдет с 28 по 30 ноября, состоится встреча пилотов и судей Международной автомобильной федерации (FIA) для обсуждения текущих правил. "Я уверен, что мы обсудим эти моменты, и это поможет развитию нашего вида спорта", - добавил австралиец.
Победителем заезда в Лас-Вегасе стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен
, а Пиастри и его напарник Ландо Норрис
, финишировавшие четвертым и вторым соответственно, были дисквалифицированы за слишком сильный износ планок под днищем, что является нарушением технического регламента.