Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"
Формула-1
 
16:25 26.11.2025
Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"
Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"
Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса призвал пересмотреть правила "Формулы-1", определяющие действия гонщиков в ходе борьбы... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
формула-1
авто
оскар пиастри
джордж расселл
макс ферстаппен
макларен
мерседес
авто, оскар пиастри, джордж расселл, макс ферстаппен, макларен, мерседес
Формула-1, Авто, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Макларен, Мерседес
Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"

Гонщик "Макларена" Пиастри считает, что правила "Формулы-1" нужно изменить

© Фото : Социальные сети Оскара ПиастриОскар Пиастри
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Социальные сети Оскара Пиастри
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса призвал пересмотреть правила "Формулы-1", определяющие действия гонщиков в ходе борьбы на трассе, поскольку, по его мнению, они применяются непоследовательно.
Гонка в Лас-Вегасе состоялась 23 ноября. В первом повороте после старта заезда между Пиастри и пилотом RB Лиамом Лоусоном произошел контакт. Однако последний не был оштрафован, так как, по решению стюардов, новозеландец вынужден был сместиться, чтобы избежать столкновения с гонщиком "Мерседеса" Джорджем Расселлом. Этот инцидент остался без последствий, тогда как во время Гран-при Бразилии Пиастри получил 10-секундный штраф за обгон напарника Расселла Андреа Кими Антонелли по внутренней траектории, после чего финишировал пятым.
Формула-1АвтоОскар ПиастриДжордж РасселлМакс ФерстаппенМакларенМерседес
 
