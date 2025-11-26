В Петербурге открыли памятник министру иностранных дел Российской Империи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Памятник министру иностранных дел Российской Империи Андрею Будбергу открыли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Сегодня в Санкт-Петербурге был открыт памятник министру иностранных дел Российской Империи Андрею Яковлевичу Будбергу. Уникальное надгробие на Смоленском лютеранском кладбище восстановлено РВИО к 275-летию со дня рождения государственного деятеля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект по увековечению глав отечественного внешнеполитического ведомства реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Российским военно-историческим обществом совместно с министерством иностранных дел РФ.
"Участник Русско-турецкой войны, учитель немецкого языка у цесаревича Александра, посол в Швеции, военный губернатор Санкт-Петербурга, выдающийся дипломат и, наконец, министр иностранных дел. Будберг происходил из остзейского дворянства, он родился в Риге. О нем, как и о многих тысячах верных сынов Отечества, с полным правом можно сказать словами великого Петра: "Русский - тот, кто Россию любит и ей гордится". Восстановленный памятник на могиле Андрея Яковлевича Будберга – свидетельство памяти об этом выдающемся государственном деятеле, которую необходимо хранить и оберегать", - сказал на церемонии открытия памятника начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников, его слова приводятся в сообщении.
Директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Игорь Капырин напомнил, что Будберг был министром в короткий, но очень важный период создания четвертой антинаполеоновской коалиции.
"Некоторые источники указывают, что он ушел (с поста министра) из-за несогласия с Александром I в отношении Тильзитского мира. Видимо, ученым предстоит еще проанализировать и изучить этот момент. Но в любом случае для всего дипломатического корпуса нашей страны, для молодых специалистов это пример того, как нужно защищать свою страну, как нужно в сложных условиях учитывать все элементы баланса сил и искать наиболее благоприятный для нашего государства выход", - сказал он.
Сообщается, что по имеющимся немногочисленным архивным фотографиям Российское военно-историческое общество восстановило внешний вид исторического надгробия на могиле Будберга. Помощь оказало правительство Петербурга и городской комитет по внешним связям, который предоставил уникальные фотоматериалы из фондов Научного архива Института истории материальной культуры РАН.
"Сохранение исторической памяти является абсолютным приоритетом государственной политики России, и мы планомерно занимаемся восстановлением памятников, и через это - восстановлением исторической справедливости по сохранению памяти о великих людях нашей страны", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Также в среду в Государственном музее политической истории России открылась выставка "А.Я. Будберг: генерал, дипломат, министр". В основе экспозиции – уникальные документы, которые иллюстрируют политическую ситуацию в Европе того времени и деятельное участие Будберга в защите интересов России. Письма к нему императрица Екатерина II часто завершала следующей фразой: "Молю Бога, господин посол Будберг, чтобы он осенил Вас своею благодатью и достойно сохранил".
Барон Андрей Яковлевич Будберг (1750-1812) — военный губернатор Санкт-Петербурга с 25 января по 17 февраля 1803 года, министр иностранных дел Российской империи с июня 1806 года по август 1807 года.
