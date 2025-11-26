https://ria.ru/20251126/peskov-2057809039.html
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа - РИА Новости, 26.11.2025
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать деструктивное значение сливов в СМИ якобы расшифровок разговоров помощника президента РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:27:00+03:00
2025-11-26T18:27:00+03:00
2025-11-26T18:27:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
юрий ушаков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057712082.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, юрий ушаков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа
Песков прокомментировал сообщения СМИ о якобы разговоре Ушакова и Уиткоффа