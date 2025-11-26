Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/peskov-2057809039.html
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа - РИА Новости, 26.11.2025
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать деструктивное значение сливов в СМИ якобы расшифровок разговоров помощника президента РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:27:00+03:00
2025-11-26T18:27:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
юрий ушаков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057712082.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков, юрий ушаков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Песков прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа

Песков прокомментировал сообщения СМИ о якобы разговоре Ушакова и Уиткоффа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать деструктивное значение сливов в СМИ якобы расшифровок разговоров помощника президента России Юрия Ушакова и специального представителя президента США Стива Уиткоффа.
Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров Ушакова с Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
"Я бы не стал бы преувеличивать, скажем так, деструктивное значение этих сливов", - сказал Песков журналисту "России-1" Павлу Зарубину.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков сомневается, что утечка беседы об урегулировании была от участников
Вчера, 14:19
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковЮрий УшаковСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала