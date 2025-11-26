Рейтинг@Mail.ru
Нет ничего важнее процесса урегулирования на Украине, заявил Песков
26.11.2025
18:19 26.11.2025
Нет ничего важнее процесса урегулирования на Украине, заявил Песков
Сейчас нет ничего важнее процесса украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, россия, украина, белоруссия, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сейчас нет ничего важнее процесса украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что сейчас идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации на Украине.
"Вот только что (президент РФ Владимир) Путин сказал, что он (президента Белоруссии Александра) Лукашенко проинформирует о том, как обстоят дела на этом треке. Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего", - сказал Песков.
