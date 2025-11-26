БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Контакты с США у России есть, сейчас речь идет о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251126/peskov-2057701960.html
Песков рассказал о контактах между Россией и США
Песков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 26.11.2025
Песков рассказал о контактах между Россией и США
Контакты с США у России есть, сейчас речь идет о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:50:00+03:00
в мире
сша
дмитрий песков
дональд трамп
москва
россия
стив уиткофф
Флаги России и США. Архивное фото