Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/peskov-2057701960.html
Песков рассказал о контактах между Россией и США
Песков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 26.11.2025
Песков рассказал о контактах между Россией и США
Контакты с США у России есть, сейчас речь идет о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:50:00+03:00
2025-11-26T13:50:00+03:00
в мире
сша
дмитрий песков
дональд трамп
москва
россия
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057647148.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дмитрий песков, дональд трамп, москва, россия, стив уиткофф
В мире, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Москва, Россия, Стив Уиткофф
Песков рассказал о контактах между Россией и США

Песков: у России есть контакты с США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Контакты с США у России есть, сейчас речь идет о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас контакты есть. Сейчас речь идет - вы слышали, наверное, - сказал сам Трамп, что он имеет в виду направить господина Уиткоффа в Москву", - сказал Песков журналистам.
Ушаков о встрече представителей России, Украины и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков рассказал о встрече представителей России, США и Украины
Вчера, 11:45
 
В миреСШАДмитрий ПесковДональд ТрампМоскваРоссияСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала