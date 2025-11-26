https://ria.ru/20251126/peskov-2057701092.html
Песков пообещал сообщить о точных сроках контактов с Уиткоффом
Песков пообещал сообщить о точных сроках контактов с Уиткоффом - РИА Новости, 26.11.2025
Песков пообещал сообщить о точных сроках контактов с Уиткоффом
Кремль сообщит, как только определятся точные сроки контактов со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Москве, сообщил... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:48:00+03:00
2025-11-26T13:48:00+03:00
2025-11-26T13:48:00+03:00
москва
сша
дмитрий песков
дональд трамп
россия
стив уиткофф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_0:69:2867:1682_1920x0_80_0_0_c0fc24a0a0b0f7fad2cfd787c0d3c529.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057667301.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_f7fbbaaf0f1e8a7ebbc8e5cbeddd9136.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, дмитрий песков, дональд трамп, россия, стив уиткофф, в мире
Москва, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Россия, Стив Уиткофф, В мире
Песков пообещал сообщить о точных сроках контактов с Уиткоффом
Песков пообещал сообщить о точных сроках контактов с Уиткоффом в России