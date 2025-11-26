Рейтинг@Mail.ru
Потенциал переговоров РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн
14:22 26.11.2025
Потенциал переговоров РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн
Потенциал переговоров РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн - РИА Новости, 26.11.2025
Потенциал переговоров РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн
Международная выставка Beautyworld Central Asia, прошедшая в Ташкенте с 20 по 22 ноября, стала площадкой для расширения сотрудничества между российскими и...
экономика
2025
экономика
Экономика
Потенциал переговоров РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн

Потенциал переговоров деловой миссии РЭЦ в Ташкенте составил $15,3 млн

© Фото : Пресс-служба РЭЦПотенциал переговоров деловой миссии РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн
Потенциал переговоров деловой миссии РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Потенциал переговоров деловой миссии РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Международная выставка Beautyworld Central Asia, прошедшая в Ташкенте с 20 по 22 ноября, стала площадкой для расширения сотрудничества между российскими и узбекскими производителями косметической продукции, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ) под национальным брендом Made in Russia деловая миссия объединила 16 российских компаний и продемонстрировала растущий интерес к отечественной косметике в регионе, сообщает центр.
"Участники миссии представили широкий ассортимент продукции: от уходовых средств и декоративной косметики до профессиональных линеек, фармацевтических товаров и специализированного оборудования. Компании приехали из разных уголков России, включая Москву, Московскую и Ленинградскую области, Пермский край, Татарстан, Новосибирскую область, Крым и Краснодарский край. По итогам 127 деловых встреч российские производители достигли договоренностей о потенциальных контрактах на общую сумму 15,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда
Вчера, 14:15
Одной из наиболее успешных участниц миссии стала московская компания ELIAN RUSSIA. Компания, имеющая 25-летний опыт производства, представила свою линейку декоративной косметики, уже экспортируемую в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Китай, Туркменистан, ОАЭ, Ирак, Ливию и, в тестовом режиме, в Узбекистан. Представители компании отмечают, что их продукция ценится за оптимальное сочетание цены и качества, гибкость в работе с партнерами и ориентированность на долгосрочное сотрудничество.
В рамках выставки компания провела 15 встреч с ключевыми игроками узбекского рынка. "Мы были приятно удивлены высоким уровнем заинтересованности со стороны посетителей. Процент реальных контактов оказался очень высоким. Наша продукция получила положительные отзывы и от тех, кто знакомился с ней впервые", - отметили в руководстве компании.
ELIAN RUSSIA планирует занять лидирующие позиции на рынке декоративной косметики Узбекистана и оценивает потенциальный объем продаж в размере как минимум нескольких сотен тысяч долларов в год.
Компания Follimed из Татарстана представила свою инновационную линейку средств по уходу за волосами и кожей головы, основанных на передовых трихологических разработках.
Пермская компания "РЕСЭКОТЕХ" презентовала на Beautyworld Central Asia бренд URALFIR - натуральное сырье нового поколения для косметической и фармацевтической промышленности: бетулин из коры березы, меланин из чаги и нативный коллаген из мясного сырья. Ранее компания не участвовала в международных выставках самостоятельно, ограничивалась участием в составе общих бизнес-миссий. Однако выход на выставку в Ташкенте стал важным шагом в экспортной стратегии компании.
"РЭЦ прекрасно организует бизнес-процессы, направленные на экспорт, и обладает ресурсами для организации и сопровождения сложных мероприятий. Благодаря этой поддержке мы можем целиком и полностью сосредоточиться на рабочих процессах и рассчитывать на самый наилучший результат по продвижению продукции. Я считаю, что РЭЦ - это гарант продвижения продукции на любой рынок", - отметил генеральный директор "РЕСЭКОТЕХ" Глеб Иванов.
Деловые миссии и выставки, организуемые РЭЦ, предоставляют российским компаниям реальную возможность для развития экспортного потенциала и минимизации финансовых рисков.
Экспортеры могут найти подходящее мероприятие на цифровой платформы "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Сервис предлагает удобные фильтры для поиска по различным параметрам (названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта), а карточка каждого события содержит подробную информацию, включая условия софинансирования затрат.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом
Вчера, 14:18
 
