Потенциал переговоров РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Международная выставка Beautyworld Central Asia, прошедшая в Ташкенте с 20 по 22 ноября, стала площадкой для расширения сотрудничества между российскими и узбекскими производителями косметической продукции, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ) под национальным брендом Made in Russia деловая миссия объединила 16 российских компаний и продемонстрировала растущий интерес к отечественной косметике в регионе, сообщает центр.

"Участники миссии представили широкий ассортимент продукции: от уходовых средств и декоративной косметики до профессиональных линеек, фармацевтических товаров и специализированного оборудования. Компании приехали из разных уголков России, включая Москву, Московскую и Ленинградскую области, Пермский край, Татарстан, Новосибирскую область, Крым и Краснодарский край. По итогам 127 деловых встреч российские производители достигли договоренностей о потенциальных контрактах на общую сумму 15,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Одной из наиболее успешных участниц миссии стала московская компания ELIAN RUSSIA. Компания, имеющая 25-летний опыт производства, представила свою линейку декоративной косметики, уже экспортируемую в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Китай, Туркменистан, ОАЭ, Ирак, Ливию и, в тестовом режиме, в Узбекистан. Представители компании отмечают, что их продукция ценится за оптимальное сочетание цены и качества, гибкость в работе с партнерами и ориентированность на долгосрочное сотрудничество.

В рамках выставки компания провела 15 встреч с ключевыми игроками узбекского рынка. "Мы были приятно удивлены высоким уровнем заинтересованности со стороны посетителей. Процент реальных контактов оказался очень высоким. Наша продукция получила положительные отзывы и от тех, кто знакомился с ней впервые", - отметили в руководстве компании.

ELIAN RUSSIA планирует занять лидирующие позиции на рынке декоративной косметики Узбекистана и оценивает потенциальный объем продаж в размере как минимум нескольких сотен тысяч долларов в год.

Компания Follimed из Татарстана представила свою инновационную линейку средств по уходу за волосами и кожей головы, основанных на передовых трихологических разработках.

Пермская компания "РЕСЭКОТЕХ" презентовала на Beautyworld Central Asia бренд URALFIR - натуральное сырье нового поколения для косметической и фармацевтической промышленности: бетулин из коры березы, меланин из чаги и нативный коллаген из мясного сырья. Ранее компания не участвовала в международных выставках самостоятельно, ограничивалась участием в составе общих бизнес-миссий. Однако выход на выставку в Ташкенте стал важным шагом в экспортной стратегии компании.

"РЭЦ прекрасно организует бизнес-процессы, направленные на экспорт, и обладает ресурсами для организации и сопровождения сложных мероприятий. Благодаря этой поддержке мы можем целиком и полностью сосредоточиться на рабочих процессах и рассчитывать на самый наилучший результат по продвижению продукции. Я считаю, что РЭЦ - это гарант продвижения продукции на любой рынок", - отметил генеральный директор "РЕСЭКОТЕХ" Глеб Иванов.

Деловые миссии и выставки, организуемые РЭЦ, предоставляют российским компаниям реальную возможность для развития экспортного потенциала и минимизации финансовых рисков.

Экспортеры могут найти подходящее мероприятие на цифровой платформы "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Сервис предлагает удобные фильтры для поиска по различным параметрам (названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта), а карточка каждого события содержит подробную информацию, включая условия софинансирования затрат.