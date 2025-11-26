Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии завершились переговоры Путина и Жапарова
26.11.2025
В Киргизии завершились переговоры Путина и Жапарова
В Киргизии завершились переговоры Путина и Жапарова - РИА Новости, 26.11.2025
В Киргизии завершились переговоры Путина и Жапарова
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова в государственной резиденции "Ынтымак Ордо" завершились, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2025
В Киргизии завершились переговоры Путина и Жапарова

В Бишкеке завершились российско-киргизские переговоры

Президент РФ Владимир Путин во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова в государственной резиденции "Ынтымак Ордо" завершились, сообщила пресс-служба Кремля.
Они длились почти два часа.
После переговоров Путин и Жапаров примут участие в церемонии обмена подписанными документами и сделают заявление для СМИ.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров обсудили развитие отношений России и Киргизии
Заголовок открываемого материала