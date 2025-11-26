https://ria.ru/20251126/peregovory-2057662686.html
В Киргизии завершились переговоры Путина и Жапарова
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова в государственной резиденции "Ынтымак Ордо" завершились, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2025
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
бишкек
александр лукашенко
одкб
в мире
киргизия
россия
бишкек
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Бишкек, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
