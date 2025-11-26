Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о переговорах представителей России, США и Украины - РИА Новости, 26.11.2025
11:42 26.11.2025 (обновлено: 12:51 26.11.2025)
Ушаков рассказал о переговорах представителей России, США и Украины
Ушаков рассказал о переговорах представителей России, США и Украины
На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби не обсуждали инициативу Вашингтона по урегулированию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал о переговорах представителей России, США и Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби не обсуждали инициативу Вашингтона по урегулированию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"В Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков рассказал о визите представителей администрации США в Москву
09:20
По его словам, в этой встрече принимали участие представители служб, занимающиеся украинской темой. При этом на переговорах оказался и "рояль в кустах" — новый представитель США по Украине.
"С нашей стороны не (директор СВР Сергей. — Прим. ред.) Нарышкин, а представители соответствующих служб более низкого уровня, но которые занимаются практическими вопросами, весьма, как я сказал, сложными, щепетильными и так далее", — уточнил Ушаков.

Помощник президента пояснил, что представители спецслужб России и Украины периодически встречаются и обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана
09:34
Ушаков добавил, что Москва видела американский план, но не получила его официально. На некоторые моменты в нем можно посмотреть позитивно, но многое требует экспертной дискуссии.
"Там несколько бумаг, я сейчас даже не буду обсуждать, несколько вариантов сейчас. Там кое в чем даже можно запутаться", — пояснил он.
Европейцы напрасно лезут в дела, касающиеся инициативы Вашингтона, добавил помощник президента.
Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили. Лавров об участии Европы в мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
Вчера, 13:24

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
03:43
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
08:00
 
