Ушаков рассказал о переговорах представителей России, США и Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби не обсуждали инициативу Вашингтона по урегулированию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

« "В Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале

По его словам, в этой встрече принимали участие представители служб, занимающиеся украинской темой. При этом на переговорах оказался и "рояль в кустах" — новый представитель США по Украине .

« "С нашей стороны не (директор СВР Сергей. — Прим. ред.) Нарышкин, а представители соответствующих служб более низкого уровня, но которые занимаются практическими вопросами, весьма, как я сказал, сложными, щепетильными и так далее", — уточнил Ушаков.

Помощник президента пояснил, что представители спецслужб России и Украины периодически встречаются и обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными.

Ушаков добавил, что Москва видела американский план, но не получила его официально. На некоторые моменты в нем можно посмотреть позитивно, но многое требует экспертной дискуссии.

« "Там несколько бумаг, я сейчас даже не буду обсуждать, несколько вариантов сейчас. Там кое в чем даже можно запутаться", — пояснил он.

Европейцы напрасно лезут в дела, касающиеся инициативы Вашингтона, добавил помощник президента.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.