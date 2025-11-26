https://ria.ru/20251126/peregovory-2057622092.html
Жапаров рассказал, чего ждет от переговоров с Россией
Жапаров рассказал, чего ждет от переговоров с Россией - РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал, чего ждет от переговоров с Россией
Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным высказал уверенность, что итоги киргизско-российских переговоров в Бишкеке приведут... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
киргизия
бишкек
россия
садыр жапаров
владимир путин
александр лукашенко
одкб
киргизия
бишкек
россия
В мире, Киргизия, Бишкек, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОДКБ
Жапаров: итоги переговоров приведут к новым результатам на благо РФ и Киргизии