Жапаров рассказал, чего ждет от переговоров с Россией

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным высказал уверенность, что итоги киргизско-российских переговоров в Бишкеке приведут к новым хорошим результатам на благо народов обеих стран.