Путин и Жапаров обсудили развитие отношений России и Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке завершились переговоры президента Владимира Путина с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Лидеры оценили успехи сотрудничества стран и обсудили перспективы взаимодействия.

« "Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга, в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве". Владимир Путин президент России президент России

Путин указал на развитие экономических связей: около 97% расчетов идут в национальных валютах, российские инвестиции достигли двух миллиардов долларов:

« "Россия — ведущий торгово-экономический партнер Киргизии, в прошлом году товарооборот увеличился на 13,6%, до рекордных 4,1 миллиарда долларов". Владимир Путин президент России президент России

Москва и Бишкек видят потенциал развития сотрудничества в таких сферах, как мирный атом, строительство солнечных и ветровых электростанций, цифровая экономика и транспортно-логистическая область:

« "Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности. Размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе". Владимир Путин президент России президент России

Путин подчеркнул, что Москва ценит внимание Бишкека к вопросам поддержки русского языка в республике:

« "В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии девяти средних школ с обучением на русском языке. И первые три школы планируется открыть к 1 сентября 2027 года". Владимир Путин президент России президент России

Президент уточнил, что в подготовленном к встрече совместном заявлении стороны обозначили основные задачи для укрепления сотрудничества. Также он пригласил коллегу на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в декабре.

Со своей стороны, Жапаров отметил, что Россия была и остается союзником и добрым другом страны, Бишкек дорожит отношениями с Москвой:

« "Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку по всем ключевым направлениям. Особенно в энергетике и продовольствии". Садыр Жапаров президент Киргизии президент Киргизии

Глава Киргизии заявил, что Бишкек ценит поддержку Москвы в инфраструктурных проектах, особое значение имеет сотрудничество в сфере образования, культуры и миграционной политики:

« "В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что в три раза больше, чем несколько лет назад". Садыр Жапаров президент Киргизии президент Киргизии

После переговоров президенты подпишут пакет документов и сделают заявление для СМИ.

Официальный визит Путина в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября.

У российского лидера также запланированы встреча с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.