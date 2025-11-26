https://ria.ru/20251126/pekhota-2057592064.html
Пехота ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пехотинцы 72-й механизированной бригады ВСУ отказались идти на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция", — подчеркнул собеседник агентства.
По его данным, украинское командование экстренно вводит в бой бригаду, которая находится на восстановлении потерь. При этом выполнили приказ только подразделения БПЛА.
В силовых структурах добавили, что ВСУ хотят восполнить огромные потери в стрелковых батальонах под Харьковом
колумбийскими наемниками. Это происходит на фоне активного освобождения российской армией населенных пунктов на Изюмском направлении.
На минувшей неделе российские силовики рассказали, что воюющие на этом участке фронта украинские боевики деморализованы и массово сдаются в плен. При этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки они улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 203 военнослужащих.