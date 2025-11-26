Рейтинг@Mail.ru
Пехота ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 26.11.2025 (обновлено: 09:38 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/pekhota-2057592064.html
Пехота ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области
Пехота ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области - РИА Новости, 26.11.2025
Пехота ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области
Пехотинцы 72-й механизированной бригады ВСУ отказались идти на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T06:36:00+03:00
2025-11-26T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055335342.html
https://ria.ru/20251126/vsu-2057578050.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ffb68cd57f156d0089d4e3fbb195e002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, харьков, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, В мире, Вооруженные силы Украины

Пехота ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пехотинцы 72-й механизированной бригады ВСУ отказались идти на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция", — подчеркнул собеседник агентства.
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг
16 ноября, 20:29
По его данным, украинское командование экстренно вводит в бой бригаду, которая находится на восстановлении потерь. При этом выполнили приказ только подразделения БПЛА.
В силовых структурах добавили, что ВСУ хотят восполнить огромные потери в стрелковых батальонах под Харьковом колумбийскими наемниками. Это происходит на фоне активного освобождения российской армией населенных пунктов на Изюмском направлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко
06:03
На минувшей неделе российские силовики рассказали, что воюющие на этом участке фронта украинские боевики деморализованы и массово сдаются в плен. При этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки они улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 203 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХарьковВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала