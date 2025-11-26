Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 ноя - РИА Новости. Крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon открыли в Дагестане, на первом этапе комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров сможет обрабатывать до 180 тысяч заказов в сутки и хранить около 10 миллионов товаров, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В Дагестане открыли крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon. Общие инвестиции в проект составили 14 миллиардов рублей… Объект будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Первая очередь площадью 55 тысяч квадратных метров сможет обрабатывать до 180 тысяч заказов в сутки и хранить около 10 миллионов товаров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. После выхода на полную мощность площадь комплекса увеличится до 125 тысяч квадратных метров — появится отдельная зона для крупногабаритных товаров. Центр сможет хранить до 30 миллионов товаров и обрабатывать до 900 тысяч заказов в сутки.

Также сообщается, что благодаря открытию комплекса в республике будут созданы новые рабочие места. Уже сегодня здесь трудятся более 300 человек, а в будущем, как ожидается, их число увеличится до 1,5 тысячи.

В церемонии запуска приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Ким. Руководитель региона отметил, что новый комплекс значительно увеличит интернет-торговлю в республике, а местные жители получат возможность строить карьеру в крупной компании, не уезжая из родной республики.