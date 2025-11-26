Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Дагестан
 
14:48 26.11.2025 (обновлено: 15:19 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/ozon-2057726608.html
Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане
Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане - РИА Новости, 26.11.2025
Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане
Крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon открыли в Дагестане, на первом этапе комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров сможет обрабатывать до РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:48:00+03:00
2025-11-26T15:19:00+03:00
республика дагестан
северный кавказ
кумторкалинский район
сергей меликов
ozon
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057738826_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_723a6a34b550bfac0a002a9602348f15.jpg
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055580423.html
https://realty.ria.ru/20250922/wildberries-2043565154.html
республика дагестан
северный кавказ
кумторкалинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057738826_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f0c71c042c7f4e5fc3498fa6d8997e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, северный кавказ, кумторкалинский район, сергей меликов, ozon
Республика Дагестан, Северный Кавказ, Кумторкалинский район, Сергей Меликов, Ozon, Республика Дагестан
Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане

В Дагестане открыли крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon

© Фото : пресс-службы главы ДагестанаКрупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане
Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-службы главы Дагестана
Крупнейший в СКФО логистический центр Ozon открыли в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 26 ноя - РИА Новости. Крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon открыли в Дагестане, на первом этапе комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров сможет обрабатывать до 180 тысяч заказов в сутки и хранить около 10 миллионов товаров, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В Дагестане открыли крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon. Общие инвестиции в проект составили 14 миллиардов рублей… Объект будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Первая очередь площадью 55 тысяч квадратных метров сможет обрабатывать до 180 тысяч заказов в сутки и хранить около 10 миллионов товаров", – говорится в сообщении.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Анохин: Логистический центр "РВБ" в Смоленске построят до 2028 года
17 ноября, 21:46
Отмечается, что логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. После выхода на полную мощность площадь комплекса увеличится до 125 тысяч квадратных метров — появится отдельная зона для крупногабаритных товаров. Центр сможет хранить до 30 миллионов товаров и обрабатывать до 900 тысяч заказов в сутки.
Также сообщается, что благодаря открытию комплекса в республике будут созданы новые рабочие места. Уже сегодня здесь трудятся более 300 человек, а в будущем, как ожидается, их число увеличится до 1,5 тысячи.
В церемонии запуска приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Ким. Руководитель региона отметил, что новый комплекс значительно увеличит интернет-торговлю в республике, а местные жители получат возможность строить карьеру в крупной компании, не уезжая из родной республики.
"Для экономики республики инвестиции свыше 14 млрд рублей – это серьезный вклад в развитие инфраструктуры, особенно с учетом налоговых отчислений во все уровни бюджета от реализации проекта. Территория индустриального парка "Тюбе" в Кумторкалинском районе выбрана для возведения комплекса неслучайно. Здесь развитая инфраструктура парка и близкое пересечение федеральных трасс. Так, есть прямой выход на основные автомобильные магистрали юга России", – сказал Меликов.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Wildberries построит логистический центр в Архангельской области
22 сентября, 16:38
 
Республика ДагестанРеспублика ДагестанСеверный КавказКумторкалинский районСергей МеликовOzon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала