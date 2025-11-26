Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Филевском Парке и Дорогомилово по КРТ создадут зоны отдыха - РИА Новости, 26.11.2025
09:10 26.11.2025
Овчинский: в Филевском Парке и Дорогомилово по КРТ создадут зоны отдыха
Общественные пространства по проекту комплексного развития территории благоустроят в районах Филёвский Парк и Дорогомилово в Западном административном округе... РИА Новости, 26.11.2025
москва, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Филевском Парке и Дорогомилово по КРТ создадут зоны отдыха

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Общественные пространства по проекту комплексного развития территории благоустроят в районах Филёвский Парк и Дорогомилово в Западном административном округе Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Проект КРТ предусматривает редевелопмент двух участков суммарной площадью 1,79 гектара. Как уточнил глава департамента, в районе Филёвский Парк будет реорганизован участок на улице Сеславинская, 6А вблизи станции метро "Багратионовская", а в районе Дорогомилово – площадка на улице Минская, 2Г недалеко от станции "Минская" метрополитена и МЦД-4. Проект завершат в течение трех лет.
"В районе Филёвский Парк рядом с жилой застройкой проведут благоустройство, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и проложат пешеходные дорожки. В границах территории сохранят базу "Жилищник" района Филёвский Парк. Другую площадку, в районе Дорогомилово, преобразуют в удобное пространство для прогулок и отдыха: оно дополнит зеленую зону между парком Победы на Поклонной горе и Минской улицей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что на сегодня в столице уже одобрены и реализуются 150 проектов КРТ общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров, которые позволят построить больше 30,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 350 тысяч рабочих мест.
Проекты комплексного развития территории подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
