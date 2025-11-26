Овчинский: в Филевском Парке и Дорогомилово по КРТ создадут зоны отдыха

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Общественные пространства по проекту комплексного развития территории благоустроят в районах Филёвский Парк и Дорогомилово в Западном административном округе Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Проект КРТ предусматривает редевелопмент двух участков суммарной площадью 1,79 гектара. Как уточнил глава департамента, в районе Филёвский Парк будет реорганизован участок на улице Сеславинская, 6А вблизи станции метро "Багратионовская", а в районе Дорогомилово – площадка на улице Минская, 2Г недалеко от станции "Минская" метрополитена и МЦД-4. Проект завершат в течение трех лет.