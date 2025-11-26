Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Оренбуржья рассказал об успехах в аграрном секторе
Оренбургская область
Оренбургская область
 
26.11.2025
Губернатор Оренбуржья рассказал об успехах в аграрном секторе
Губернатор Оренбуржья рассказал об успехах в аграрном секторе - РИА Новости, 26.11.2025
Губернатор Оренбуржья рассказал об успехах в аграрном секторе
Аграрии Оренбургской области собрали более четырех миллионов тонн зерновых и зернобобовых, а средний надой молока в регионе составил свыше 4,6 килограмма,... РИА Новости, 26.11.2025
оренбургская область
евгений солнцев
юрий берг
оренбургская область
оренбургская область
2025
Губернатор Оренбуржья рассказал об успехах в аграрном секторе

Солнцев: аграрии Оренбуржья собрали более 4 млн тонн зерновых и зернобобовых

УФА, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Оренбургской области собрали более четырех миллионов тонн зерновых и зернобобовых, а средний надой молока в регионе составил свыше 4,6 килограмма, сообщил об успехах в аграрном секторе области губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
"Аграрии Оренбуржья отлично потрудились. Обмолочено почти 2,4 миллиона гектаров, валовой сбор составил 4,15 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Основу урожая обеспечили озимые культуры, прежде всего пшеница. Это залог продовольственной безопасности нашего региона. Готовимся к следующему сельскохозяйственному году: засеяли 716 тысяч гектаров озимых культур, сформировали запасы семян яровых культур, обработали почву, закупили более 120 тысяч тонн минеральных удобрений", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Евгений Солнцев рассказал, что в этом году есть успехи и в животноводстве. Численность крупного рогатого скота превышает 516 тысяч голов, включая 226 тысяч коров. Средний надой молока составил 4621 килограмм.
Губернатор Оренбургской области добавил, что региональные власти помогают сельхозпроизводителям обновлять парк техники. Благодаря поддержке правительства области закуплено свыше тысячи тракторов и комбайнов более чем на 8 миллиардов рублей.
"Успехи аграрной отрасли – это прежде всего результат труда сельских тружеников: механизаторов, водителей, животноводов, инженеров. Каждый, кто ежедневно работает на земле, заслуживает уважения. Принял решение выдвинуть 15 лучших представителей отрасли на государственные награды президента Российской Федерации. Благодарю за труд!", - отметил Евгений Солнцев.
В правительстве региона сообщают, что Губернатор Оренбургской области принял участие в мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
"Ответственность, любовь к родной земле, преданность делу — именно эти качества отличают тружеников агропромышленного комплекса Оренбургской области. Текущий год наглядно показывает: благодаря слаженной работе аграрный сектор Оренбургской области продолжает уверенно развиваться, внося весомый вклад в продовольственную безопасность страны", - сказал Евгений Солнцев на мероприятии.
Глава региона подчеркнул, что важность развития отрасли отмечена и на федеральном уровне. Президент Владимир Владимирович Путин поставил стратегическую задачу: к 2030 году увеличить объёмы производства сельхозпродукции на 25 % к уровню 2021 года и в полтора раза нарастить экспорт агропромышленного комплекса.
"Я верю и знаю: мы справимся с поставленными задачами. Наша цель — не только нарастить объёмы производства, но и переработки молока. Успехи аграрной отрасли — это, прежде всего, результат труда сельских тружеников: механизаторов, водителей, животноводов, инженеров. Каждый, кто ежедневно работает на земле, заслуживает уважения и достойной жизни. Каждому из вас желаю новых успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго", - сказал губернатор Оренбургской области.
В пресс-службе правительства региона добавили, что героями мероприятия стали ветераны агропромышленного комплекса области, в числе которых губернатор Оренбургской области в 1999–2010 годах, почётный гражданин региона Алексей Чернышёв, губернатор Оренбургской области в 2010–2019 годах Юрий Берг, почётный гражданин области Александр Костенюк и участники общероссийской программы "Время героев", финалисты кадрового проекта "Герои Оренбуржья", которые в настоящее время проходят стажировку в министерстве сельского хозяйства области — Владимир Урбан и Булаткалий Избасаров.
