Губернатор Оренбуржья рассказал об успехах в аграрном секторе

УФА, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Оренбургской области собрали более четырех миллионов тонн зерновых и зернобобовых, а средний надой молока в регионе составил свыше 4,6 килограмма, сообщил об успехах в аграрном секторе области губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

« "Аграрии Оренбуржья отлично потрудились. Обмолочено почти 2,4 миллиона гектаров, валовой сбор составил 4,15 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Основу урожая обеспечили озимые культуры, прежде всего пшеница. Это залог продовольственной безопасности нашего региона. Готовимся к следующему сельскохозяйственному году: засеяли 716 тысяч гектаров озимых культур, сформировали запасы семян яровых культур, обработали почву, закупили более 120 тысяч тонн минеральных удобрений", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Евгений Солнцев рассказал, что в этом году есть успехи и в животноводстве. Численность крупного рогатого скота превышает 516 тысяч голов, включая 226 тысяч коров. Средний надой молока составил 4621 килограмм.

Губернатор Оренбургской области добавил, что региональные власти помогают сельхозпроизводителям обновлять парк техники. Благодаря поддержке правительства области закуплено свыше тысячи тракторов и комбайнов более чем на 8 миллиардов рублей.

"Успехи аграрной отрасли – это прежде всего результат труда сельских тружеников: механизаторов, водителей, животноводов, инженеров. Каждый, кто ежедневно работает на земле, заслуживает уважения. Принял решение выдвинуть 15 лучших представителей отрасли на государственные награды президента Российской Федерации. Благодарю за труд!", - отметил Евгений Солнцев.

В правительстве региона сообщают, что Губернатор Оренбургской области принял участие в мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

"Ответственность, любовь к родной земле, преданность делу — именно эти качества отличают тружеников агропромышленного комплекса Оренбургской области. Текущий год наглядно показывает: благодаря слаженной работе аграрный сектор Оренбургской области продолжает уверенно развиваться, внося весомый вклад в продовольственную безопасность страны", - сказал Евгений Солнцев на мероприятии.

Глава региона подчеркнул, что важность развития отрасли отмечена и на федеральном уровне. Президент Владимир Владимирович Путин поставил стратегическую задачу: к 2030 году увеличить объёмы производства сельхозпродукции на 25 % к уровню 2021 года и в полтора раза нарастить экспорт агропромышленного комплекса.

"Я верю и знаю: мы справимся с поставленными задачами. Наша цель — не только нарастить объёмы производства, но и переработки молока. Успехи аграрной отрасли — это, прежде всего, результат труда сельских тружеников: механизаторов, водителей, животноводов, инженеров. Каждый, кто ежедневно работает на земле, заслуживает уважения и достойной жизни. Каждому из вас желаю новых успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго", - сказал губернатор Оренбургской области.