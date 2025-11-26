Рейтинг@Mail.ru
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/orban-2057739605.html
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ
Венгерское издание Telex утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в Москве планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:23:00+03:00
2025-11-26T15:23:00+03:00
в мире
венгрия
москва
россия
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_57bd89c514d3277a2912a103c442ba1c.jpg
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057196490.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, москва, россия, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ

Telex: Орбан планирует встретиться с Путиным 28 ноября в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Венгерское издание Telex утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в Москве планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, венгерское правительство этого пока не подтверждает.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября", - сообщает Telex со ссылкой на источник.
В ответ на запрос издания в правительстве Венгрии заявили, что "проинформируют общественность о зарубежных поездках премьер-министра в обычном порядке".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах Путина и Орбана.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан
24 ноября, 16:50
 
В миреВенгрияМоскваРоссияВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала