https://ria.ru/20251126/orban-2057739605.html
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ
Венгерское издание Telex утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в Москве планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:23:00+03:00
2025-11-26T15:23:00+03:00
2025-11-26T15:23:00+03:00
в мире
венгрия
москва
россия
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_57bd89c514d3277a2912a103c442ba1c.jpg
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057196490.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, москва, россия, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан встретится с Путиным в пятницу в Москве, сообщили СМИ
Telex: Орбан планирует встретиться с Путиным 28 ноября в Москве