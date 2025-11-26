Рейтинг@Mail.ru
В Тульской и Брянской областях объявили ракетную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 26.11.2025 (обновлено: 01:08 26.11.2025)
В Тульской и Брянской областях объявили ракетную опасность
В Тульской и Брянской областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Тульской и Брянской областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 26.11.2025
брянская область, тульская область, александр богомаз, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Тульская область, Александр Богомаз, Дмитрий Миляев
На территории Тульской и Брянской областей объявили ракетную опасность

На территории Тульской и Брянской областей объявили ракетную опасность

ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Тульской и Брянской областях, сообщили главы регионов.
"Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!" - написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о ракетной опасности.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Тульская область, Александр Богомаз, Дмитрий Миляев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
