В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 26.11.2025
