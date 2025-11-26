https://ria.ru/20251126/ogranicheniya-2057569306.html
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 26.11.2025
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.11.2025
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты