Российское общество объединено общим культурным кодом, указано в Стратегии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российское общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

"Современное российское общество объединено общим культурным (цивилизационным) кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов РФ, интегрировании их лучших достижений в единую российскую культуру", - говорится в документе.