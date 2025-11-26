https://ria.ru/20251126/obschestvo-2057556435.html
Российское общество объединено общим культурным кодом, указано в Стратегии
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российское общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина
об утверждении стратегии нацполитики размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Современное российское общество объединено общим культурным (цивилизационным) кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов РФ, интегрировании их лучших достижений в единую российскую культуру", - говорится в документе.