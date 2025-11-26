"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина ударила свою дочь в живот, на нее вызвали полицию и органы опеки, сообщила тренировавшая Костылеву Елизавета Нугуманова.

Во вторник стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.

"Я работала с Леной больше полугода, почти каждый день приезжала к Лене на тренировки, мы отрабатывали программы, вращались. Я переодевалась с ней в одной раздевалке, каждый день я видела ее маму, которая после тренировок давала свои советы. Потом это стало переходить границы, она начинала мне писать длинные сообщения, голосовые по 5-8 минут, говорила, как нужно учить Лену и что вставлять в программу. Выбегала к нам на лед, говоря, что все тренеры плохие, ругаясь матом при всех присутствующих детях. Я была в шоке", - написала Нугуманова в своем Telegram-канале.

"Так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные - что нельзя говорить спортсмену, это ломает психику ребенка. Потом она ее била на моих глазах, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках. После того как она ее ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала, что нужно что-то делать, звонила Яне Александровне, и после этого на следующий день в академию приехали все органы. Всему этому есть видеодоказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне", - добавила она.

Нугуманова отметила, что давала показания полиции и органам опеки, после чего мать Костылевой отстранила ее от тренировок со спортсменкой.