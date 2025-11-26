Рейтинг@Mail.ru
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь
Фигурное катание
 
12:55 26.11.2025 (обновлено: 19:13 26.11.2025)
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина ударила свою дочь в живот, на нее вызвали полицию и органы опеки, сообщила тренировавшая Костылеву Елизавета Нугуманова. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь

Нугуманова: видела, как мама фигуристки Костылевой била ее в живот

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина ударила свою дочь в живот, на нее вызвали полицию и органы опеки, сообщила тренировавшая Костылеву Елизавета Нугуманова.
Во вторник стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
26 ноября, 12:13
В Госдуме отреагировали на жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой
26 ноября, 12:13
"Я работала с Леной больше полугода, почти каждый день приезжала к Лене на тренировки, мы отрабатывали программы, вращались. Я переодевалась с ней в одной раздевалке, каждый день я видела ее маму, которая после тренировок давала свои советы. Потом это стало переходить границы, она начинала мне писать длинные сообщения, голосовые по 5-8 минут, говорила, как нужно учить Лену и что вставлять в программу. Выбегала к нам на лед, говоря, что все тренеры плохие, ругаясь матом при всех присутствующих детях. Я была в шоке", - написала Нугуманова в своем Telegram-канале.
"Так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные - что нельзя говорить спортсмену, это ломает психику ребенка. Потом она ее била на моих глазах, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках. После того как она ее ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала, что нужно что-то делать, звонила Яне Александровне, и после этого на следующий день в академию приехали все органы. Всему этому есть видеодоказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне", - добавила она.
Нугуманова отметила, что давала показания полиции и органам опеки, после чего мать Костылевой отстранила ее от тренировок со спортсменкой.
"Я давала показания полиции, которая приезжала к нам в академию, органам опеки, все зафиксировано. Именно после этого моя работа с Леной завершилась. Теперь вы понимаете, почему мы не работаем? Потому что я была на стороне Лены. Как и все, я против унижений, физической силы, травли в соцсетях всей команды и меня. Не могу себе представить, какое терпение у всей команды "Ангелов Плющенко". Яна Александровна, Евгений Викторович, Катя Митрофанова, я просто в шоке от происходящего. Ирине давали много шансов ради Лены, просили исправить поведение с ребенком и на людях в академии, но она становилась только агрессивнее", - заключила Нугуманова.
26 ноября, 10:45
Жулин обвинил мать Костылевой в неадекватности
26 ноября, 10:45
 
