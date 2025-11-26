https://ria.ru/20251126/novorossijsk-2057664585.html
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник - РИА Новости, 26.11.2025
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник
Минимум 20 квартир, 15 частных домов, спортшкола и поликлиника получили повреждения в Новороссийске от атаки ВСУ беспилотниками во вторник, сообщил мэр города... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:21:00+03:00
2025-11-26T12:21:00+03:00
2025-11-26T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
геленджик
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057464585_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c0da09623de1beec8bcfc1caef590fd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057464585_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3bf19e81ce4faf6e44f20e791cebd4fc.jpg
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
На видео – последствия атаки ВСУ на Новороссийск. По последним данным, пострадали четверо, повреждены семь домов.
2025-11-26T12:21
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край, геленджик, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Геленджик, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник
В Новороссийске БПЛА повредили 20 квартир, 15 частных домов и спортшколу
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Минимум 20 квартир, 15 частных домов, спортшкола и поликлиника получили повреждения в Новороссийске от атаки ВСУ беспилотниками во вторник, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
«
"На данный момент ситуация по внутригородским районам следующая: Центральный район – в десяти квартирах десяти МКД пострадало остекление, с управляющими компаниями достигнута договоренность о замене окон. Восточный район – повреждения окон получили восемь частных домов, в одном утрачено имущество первой необходимости… Новороссийский район, село Гайдук – повреждения окон получили 10 квартир, 7 частных домов, спортивная школа "Факел" и "Городская поликлиника №6", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
В южном районе город, отметил мэр, рабочие группы продолжают осмотр домов и квартир по поступающим заявкам. На данный момент там осмотрено 16 частных домов и 67 квартир.
Районные администрации уже начали собирать необходимые документы для оформления единовременной материальной выплаты. Городские службы совместно с управляющими компаниями занимаются уборкой общественных пространств, сказал мэр.
Губернатор Вениамин Кондратьев
сообщил во вторник утром, что Краснодарский край
подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ
, по его данным на тот момент, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске
, Геленджике
, Краснодаре
, Туапсинском и Динском районах
. Позже региональный оперштаб сообщил о повреждениях и в Павловском районе
.
Число пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до девяти человек, сообщил вечером вторника оперативный штаб Кубани со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.