Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник

КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Минимум 20 квартир, 15 частных домов, спортшкола и поликлиника получили повреждения в Новороссийске от атаки ВСУ беспилотниками во вторник, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

« "На данный момент ситуация по внутригородским районам следующая: Центральный район – в десяти квартирах десяти МКД пострадало остекление, с управляющими компаниями достигнута договоренность о замене окон. Восточный район – повреждения окон получили восемь частных домов, в одном утрачено имущество первой необходимости… Новороссийский район, село Гайдук – повреждения окон получили 10 квартир, 7 частных домов, спортивная школа "Факел" и "Городская поликлиника №6", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.

В южном районе город, отметил мэр, рабочие группы продолжают осмотр домов и квартир по поступающим заявкам. На данный момент там осмотрено 16 частных домов и 67 квартир.

Районные администрации уже начали собирать необходимые документы для оформления единовременной материальной выплаты. Городские службы совместно с управляющими компаниями занимаются уборкой общественных пространств, сказал мэр.