Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 26.11.2025
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник
Минимум 20 квартир, 15 частных домов, спортшкола и поликлиника получили повреждения в Новороссийске от атаки ВСУ беспилотниками во вторник, сообщил мэр города... РИА Новости, 26.11.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
На видео – последствия атаки ВСУ на Новороссийск. По последним данным, пострадали четверо, повреждены семь домов.
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА во вторник

В Новороссийске БПЛА повредили 20 квартир, 15 частных домов и спортшколу

КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Минимум 20 квартир, 15 частных домов, спортшкола и поликлиника получили повреждения в Новороссийске от атаки ВСУ беспилотниками во вторник, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
«
"На данный момент ситуация по внутригородским районам следующая: Центральный район – в десяти квартирах десяти МКД пострадало остекление, с управляющими компаниями достигнута договоренность о замене окон. Восточный район – повреждения окон получили восемь частных домов, в одном утрачено имущество первой необходимости… Новороссийский район, село Гайдук – повреждения окон получили 10 квартир, 7 частных домов, спортивная школа "Факел" и "Городская поликлиника №6", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
В южном районе город, отметил мэр, рабочие группы продолжают осмотр домов и квартир по поступающим заявкам. На данный момент там осмотрено 16 частных домов и 67 квартир.
Районные администрации уже начали собирать необходимые документы для оформления единовременной материальной выплаты. Городские службы совместно с управляющими компаниями занимаются уборкой общественных пространств, сказал мэр.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, по его данным на тот момент, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском и Динском районах. Позже региональный оперштаб сообщил о повреждениях и в Павловском районе.
Число пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до девяти человек, сообщил вечером вторника оперативный штаб Кубани со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.
